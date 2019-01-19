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Жители Атырау на несколько часов остались без тепла

Поврежденный участок отключен, рабочие ТЭЦ занимаются запуском тепловых сетей.

Фото : из открытых источников19 января 2019, 22:59

На Атырауской теплоэлектроцентрали идут работы по устранению свища, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Об этом сообщил президент АО "Атырауская ТЭЦ" Айбар Рахманов. По словам источника, сегодня, 19 января примерно в 19.00 произошло отключение тепловых сетей.

- Дело в том, что на одной из двух магистральных линий, выходящих с Атырауской ТЭЦ, образовался свищ (пропуск). Для того чтобы отключить данный участок, пришлось остановить работу тепловых сетей, - рассказал Айбар Рахманов.

В настоящее время поврежденный участок отключен, рабочие ТЭЦ занимаются запуском тепловых сетей.

- Тепло в дома жителей Атырау будет подано в течение одного часа, - уточнил Айбар Рахманов.


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