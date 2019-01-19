Жители Атырау на несколько часов остались без тепла

Поврежденный участок отключен, рабочие ТЭЦ занимаются запуском тепловых сетей.

На Атырауской теплоэлектроцентрали идут работы по устранению свища, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Об этом сообщил президент АО "Атырауская ТЭЦ" Айбар Рахманов. По словам источника, сегодня, 19 января примерно в 19.00 произошло отключение тепловых сетей.

- Дело в том, что на одной из двух магистральных линий, выходящих с Атырауской ТЭЦ, образовался свищ (пропуск). Для того чтобы отключить данный участок, пришлось остановить работу тепловых сетей, - рассказал Айбар Рахманов.

В настоящее время поврежденный участок отключен, рабочие ТЭЦ занимаются запуском тепловых сетей.

- Тепло в дома жителей Атырау будет подано в течение одного часа, - уточнил Айбар Рахманов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!