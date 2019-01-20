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Авария на Атырауской ТЭЦ устранена

Расследовать причину аварии будут члены межведомственной комиссии, которая была создана по поручению акима области.

Фото : Региональная служба коммуникаций области20 января 2019, 01:57

19 января на одном из двух магистральных трубопроводов появился пропуск сетевой воды на участке длиной полтора метра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Для отключения поврежденного участка в 19.50 были остановлены все сетевые насосы, что привело к отключению подачи тепла в городские сети.

В 20.20 на место аварии прибыл аким Атырауской области Нурлан Ногаев, был создан межведомственный оперативный штаб для ликвидации последствий аварии.

После отключения поврежденного участка, было произведено заполнение сетевых трубопроводов водой, и в 21.50 была возобновлена теплоподача на город.

В течении двух часов после подачи тепла, производилось восстановление температурного режима тепловой сети.

Расследовать причину аварии будут члены межведомственной комиссии, которая была создана по поручению акима области.


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