Авария на Атырауской ТЭЦ устранена

Расследовать причину аварии будут члены межведомственной комиссии, которая была создана по поручению акима области.

19 января на одном из двух магистральных трубопроводов появился пропуск сетевой воды на участке длиной полтора метра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Для отключения поврежденного участка в 19.50 были остановлены все сетевые насосы, что привело к отключению подачи тепла в городские сети.

В 20.20 на место аварии прибыл аким Атырауской области Нурлан Ногаев, был создан межведомственный оперативный штаб для ликвидации последствий аварии.

После отключения поврежденного участка, было произведено заполнение сетевых трубопроводов водой, и в 21.50 была возобновлена теплоподача на город.

В течении двух часов после подачи тепла, производилось восстановление температурного режима тепловой сети.

Расследовать причину аварии будут члены межведомственной комиссии, которая была создана по поручению акима области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!