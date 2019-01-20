Пакьяо защитил свой пояс чемпиона в бою против Бронера

40-летний боксер провел 70-й бой в профи.

"Регулярный" чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе филиппинец Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО) защитил свой титул, передает Vesti.kz.

На пояс прославленного боксера претендовал 29-летний американец Эдриен Бронер, который становился чемпионом в четырех дивизионах.

Их поединок стал главным событием вечера бокса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и был показан по системе платных трансляций (PPV) в США телеканалом Showtime.

Боксеры прошли полную дистанцию из 12-ти раундов, при этом у Пакьяо была возможность завершить бой досрочно. В итоге судьи единогласно присудили победу филиппинцу - 117-111, 116-112, 116-112.

40-летний Пакьяо - единственный в истории боксер, который выигрывал титулы чемпиона мира в восьми весовых категориях.

Это был 70-й бой филиппинского боксера в профи и его 61-я победа.

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