Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пакьяо защитил свой пояс чемпиона в бою против Бронера

40-летний боксер провел 70-й бой в профи.

Фото : time.com20 января 2019, 12:53

"Регулярный" чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе филиппинец Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО) защитил свой титул, передает Vesti.kz.

На пояс прославленного боксера претендовал 29-летний американец Эдриен Бронер, который становился чемпионом в четырех дивизионах.

Их поединок стал главным событием вечера бокса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и был показан по системе платных трансляций (PPV) в США телеканалом Showtime.

Боксеры прошли полную дистанцию из 12-ти раундов, при этом у Пакьяо была возможность завершить бой досрочно. В итоге судьи единогласно присудили победу филиппинцу - 117-111, 116-112, 116-112.

40-летний Пакьяо - единственный в истории боксер, который выигрывал титулы чемпиона мира в восьми весовых категориях.

Это был 70-й бой филиппинского боксера в профи и его 61-я победа.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты