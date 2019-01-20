В аварии в ЗКО погибли два человека

На месте ДТП работали сразу три бригады скорой медпомощи.

Два человека погибли в результате ДТП в Западно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА "Казинформ".

По словам очевидцев, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера вечером на автодороге Уральск - Атырау, между поселками Круглоозерное и Серебряково.

Как отметила пресс-секретарь областного управления здравоохранения Айнагуль Сакпосынова, скорая помощь была вызвана в 20:05. На месте ДТП работали сразу три бригады 103.

В результате происшествия две женщины в возрасте примерно 35-40 и 40-45 лет скончались на месте. Трое мужчин были доставлены в областную больницу.

"Мужчина 1973 года рождения находится в реанимации. Еще один пациент 1996 года рождения - в отделении хирургии. А парень 2001 года рождения был отправлен на амбулаторное лечение", - сообщила корреспонденту МИА "Казинформ" А. Сакпосынова.

В настоящее время выясняются подробности ДТП.

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