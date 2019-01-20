"Отказываются покидать свои машины". Около 400 человек застряли на трассе в ВКО

Движение на автодороге закрыто с 12:00.

20 января из-за сильной метели с 03:50 образовался затор автотранспортов на 681 км автодороги республиканского значения "Алматы - Усть-Каменогорск" в Урждарском районе Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В заторе стоят семь автобусов, 45 камазов, 30 легковых и восемь газелей, с количеством людей ориентировочно 420 человек.

Для разведки и эвакуаций людей были направлены силы и средства ДЧС в составе пяти сотрудников и двух единиц техники "КУНГ " и Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда КЧС в составе восьми сотрудников и четырех единиц техники, но люди отказываются покидать свои автомобили.

Для очистки автодороги задействованы четыре единицы техники ТОО "Казахавтодор". Протяженность перемета составляет три километра. Движение на автодороге по данному направлению закрыто с 12:00.

В селе Таскелен образовали пункт обогрева в Доме культуры акимата Урждарского района.

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