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Происшествия

Минивэн с иностранцами застрял в сугробе на трассе около Хромтау

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 19:15 Фото: скриншот видео
1 января в 20 км от города Хромтау на 27 км автодороги Донское – Бадамша минивэн оказался в сугробе и не смог продолжить движение. Водитель позвонил на номер 112, сообщает Zakon.kz.

Спасатели выехали на место происшествия и с помощью техники повышенной проходимости отбуксировали автомобиль, в котором находились семь граждан Таджикистана.

"В медицинской помощи никто не нуждался. Иностранные граждане выразили благодарность спасателям Казахстана". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что спасатели помогли четырем детям, оказавшимся запертыми в квартирах.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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