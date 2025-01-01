Минивэн с иностранцами застрял в сугробе на трассе около Хромтау

Фото: скриншот видео

1 января в 20 км от города Хромтау на 27 км автодороги Донское – Бадамша минивэн оказался в сугробе и не смог продолжить движение. Водитель позвонил на номер 112, сообщает Zakon.kz.

Спасатели выехали на место происшествия и с помощью техники повышенной проходимости отбуксировали автомобиль, в котором находились семь граждан Таджикистана. "В медицинской помощи никто не нуждался. Иностранные граждане выразили благодарность спасателям Казахстана". Пресс-служба МЧС РК Ранее сообщалось, что спасатели помогли четырем детям, оказавшимся запертыми в квартирах.

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