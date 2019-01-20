В ВКО продолжаются спасательные работы на трассе "Алматы - Усть-Каменогорск"

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций создан оперативный штаб во главе с заместителем акима области.

В связи с ухудшением погодных условии при скорости ветра до 15-20 м/с и плохой видимости автомобильная дорога республиканского значения "Алматы - Усть-Каменогорск" закрыта с 12.00 часов 20 января на участке "Аягоз - граница Алматинской области", передает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В снежном плену на трассе оказались 7 автобусов, 8 газелей, 45 грузовых и 30 легковых автомобилей.

В настоящее время на месте работают 5 единиц техники "Казахавтодор", 3 вахтовых автомобиля для вывоза пассажиров. В пути находятся еще 2 КАМАЗа ДЧС ВКО, 2 вахтовки вместимостью более 50 человек и 2 высокопроходимых автомобиля МАРШ, 3 единицы снегоуборочной техники.

Акиматом Урджарского района совместно ДЧС ВКО эвакуированы 52 человека и размещены в селе Таскескен. По объездной дороге через поле выведены 25 легковых автомобилей и направлены в город Аягоз.

К автобусам с помощью погрузчика делают подъездные дороги для вывоза пассажиров.

Эвакуация продолжается. В селе Таскескен подготовлен эвакуационный пункт в здании дома культуры на 80-90 мест, в сельской больнице - 20 койко-мест. Организовано питание.

Для пассажиров автобусов, находящихся после закрытия дороги в городе Аягоз акиматом района организовано питание. Подготовлено помещение в детско-юношеской спортивной школе г.Аягоз для размещения эвакуированных людей в количестве 300 мест.

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