Казахстанцы перевели за рубеж более полутриллиона тенге за 11 месяцев

В ТОП-3 стран-получателей входят Россия, Узбекистан и Турция.

Объем денежных переводов, отправленных из РК за рубеж через СДП, за январь–ноябрь 2018 года составил 553,5 млрд тенге — это на 23,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, передает Zakon.kz.



В ноябре объем переводов составил 54,3 млрд тенге, что на 7,9% больше, чем за ноябрь 2018 года, но на 11,8% меньше, чем месяцем ранее, когда был переведен за рубеж рекордный объём денег — 61,6 млрд тенге.



Среди стран, куда были переведены деньги через системы денежных переводов за январь-ноябрь текущего года, лидирует Россия: 213,1 млрд тенге, рост за год — на 24,2%. Доля страны выросла с 38,2% до 38,5%.

Также в ТОП-3 входят Узбекистан (104,8 млрд тг, рост на 25,6%), доля которого выросла с 18,6% до 18,9%, и Турция (64,6 млрд тг, рост на 87,5%), чья доля выросла с 7,7% до 11,7%.

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