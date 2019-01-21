10 семей, которые контролируют этот мир

СМИ составили компиляцию семей, которые, скорее всего, контролируют этот мир.

Вероятно, многие слышали, что почти все деньги в мире контролируются самыми богатыми семьями. Некоторые из них тратят их на то, что хотят, а другие предпочитают жить в спокойной жизни. Но их связывает одно: их социальный статус и их положение в обществе окружены многими таинствами. Некоторые люди считают, что эти кланы контролируют президентов всех стран и всего мира.

СМИ составили компиляцию семей, которые, скорее всего, контролируют этот мир.

1. Рокфеллеры.

Есть легенды вокруг суммы денег, которой владеют Рокфеллеры. Никто не знает точное число, но, по разным источникам, оно оценивается от 1 до 3 трлн. Семья прославилась благодаря Джону Рокфеллеру, первому миллионеру. В конце 19-го века семья контролировала 90% всего рынка нефти в США. Почти все современные нефтяные компании США начали с Рокфеллеров. Обе мировые войны только улучшили положение семьи. Они помогли как немецкой стороне, так и союзникам. Теперь, помимо банков и нефти, Рокфеллеры занимаются благотворительностью и зарабатывают криптовалютой.

2. Морганы.

Многочисленные политические теории полагают, что Морганы определяют политический курс США и контролируют все банки в мире. Первый человек в клане Морган — Джон Пьерпонт Морган основал первую финансовую империю в США. Он продавал оружие во время Гражданской войны и был почти привлечен к ответственности за это. И в 1907 году он прекратил крах банковской системы.

3. Саудиты.

Саудиты — королевская династия, которая управляет Саудовской Аравией с 1932 года. Глава семьи — король Салман бин Абдулазиз Аль Сауд, а число членов семьи в этой династии составляет около 25 000 человек. Глава семьи обладает абсолютной политической властью, а члены семьи имеют важные правительственные и военные позиции. Члены семьи Саудитов могут получить любую работу, которую они хотят в стране. Они также контролируют около 20% мировых запасов нефти.

4. Ротшильды

Ротшильды были одними из самых богатых семей в мире во времена Наполеона. Династию начал Майер Амшель Ротшильд. В Германии он создал огромный банковский бизнес и создал свою собственную финансовую империю. Когда он умирал, Амшель оставил завещание для своих наследников, где выразил свои взгляды на то, как империю следует контролировать, а Ротшильды соблюдают эти правила более 200 лет. В их семье было много разных теорий и слухов. Некоторые люди говорят, что они контролируют все деньги в мире и все финансовые учреждения. Другие считают, что Ротшильды спонсируют и поощряют большинство войн.

5. Барух

У Барухов меньше денег, чем у Ротшильдов и Рокфеллеров, но у них определенно есть больше влияния. Бернард Барух, человек, который основал этот клан, был советником пяти президентов США и близким другом сэра Уинстона Черчилля. Он был человеком, который придумал термин «холодная война», и он контролировал изобретение атомной бомбы. Некоторые люди думают, что он был человеком, который создал мировое правительство.

6. Уолтоны

В 1962 году Сэм Уолтон открыл первый магазин Walmart. Так он сделал себя одним из самых богатых людей в мире. Со временем сеть Walmart стала крупнейшим сетевым магазином в США.

7. Виндзоры

Виндзоры — королевская семья Великобритании. В настоящее время главой семьи Виндзор является королева Елизавета II. Она — глава Церкви и главнокомандующий военными силами Великобритании.

8. Мердоки

Мердоки начали строить свою империю в Австралии. Кит Мердок был политическим журналистом в одной из газет Мельбурна. Когда Кит занял должность редактора, он увеличил продажи газеты, а затем стал генеральным директором. Его сын Руперт тоже был журналистом. Когда они контролировали все ведущие СМИ Австралии, они создали News Corporation. Теперь Мердок владеет 20th Century Fox, Fox News, Myspace и Dow Jones.

9. Оппенгеймеры

Оппенгеймеры владеют большинством мировых запасов золота. Первый человек в клане Эрнест Оппенгеймер перебрался в Кимберли, Южная Африка, где стал мэром города, а затем главой одной из алмазных компаний. Вскоре он монополизировал мировой алмазный рынок.

10. Прицкеры

Эта семья еврейских иммигрантов из Украины переехала из Киева в Чикаго в 1881 году. Прицкеры владеют корпорацией Hayat. Это гостиничная компания, которая продает отели и туры на курорты. Компания владеет 777 отелями в 54 странах. Прицкеры имеют свою собственную архитектурную награду и теперь живут в Чикаго, где они открыли свою архитектурную школу. Эта семья определяет, как выглядит город.

Источник: mirtesen.ru

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