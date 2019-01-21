Незаконно работающих в Казахстане иностранцев выявили полицейские

Найдено 7572 человека, нарушивших правила пребывания в нашей стране.

МВД провело операцию "Мигрант" по выявлению и пресечению незаконной миграции граждан третьих стран и деятельности организаторов каналов незаконной миграции, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве, выявлено 7572 иностранца, нарушивших правила пребывания в Республике Казахстан. По решению судов 703 из них выдворено из страны, также водворены в приемники-распределители 715 лиц.

"За нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы к административной ответственности привлечено 253 работодателей. Так, сотрудниками спецвзвода по борьбе с незаконной миграцией Департамента полиции Атырауской области на территории промышленной базы, обслуживающей канализационные очистительные сооружения, задержаны 26 граждан Узбекистана, осуществляющих незаконную трудовую деятельность. Иностранцы и работодатель привлечены к административной ответственности", – пояснили в МВД РК.

За нарушение миграционного законодательства в Едином реестре досудебного расследования зарегистрировано 66 уголовных правонарушений. Задержано 32 преступника, находящихся в розыске, в том числе 4 гражданина СНГ.

"Всего по стране 3877 иностранцам сокращены сроки временного пребывания за нарушение миграционного законодательства", – заключили в пресс-службе МВД РК.

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