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В Казахстан впервые прибыл президент Зимбабве

До этого никаких контактов на высшем уровне не было.

Фото : Униан21 января 2019, 11:58

С официальным визитом в Казахстан прибыл президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, передает Zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Сегодня, 21 января, в Акорде пройдёт встреча Нурсултана Назарбаева с президентом Зимбабве.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл в Казахстан впервые. Он также встречается с главой государства Нурсултаном Назарбаевым в первый раз. До этого никаких контактов на высшем уровне не было.

В связи с географической отдаленностью и тем, что между странами нет никаких транспортных сообщений, отношения между Казахстаном и Зимбабве, можно сказать, практически не развивались. Тем не менее позиции двух стран схожи. По актуальным вопросам международной повестки Хараре, это столица Зимбабве, выступает в поддержку инициатив Казахстана, выдвигаемых в рамках международных организаций и форумов.


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