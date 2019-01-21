Казахстанцы смогут узнать о своих пенсионных накоплениях с помощью SMS

Новшество касается запросов через личный кабинет на портале электронного правительства.

О состоянии пенсионных накоплений на портале egov можно узнать с помощью sms-сообщения, передает Zakon.kz.

С 25 января 2019 года вступает в силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 288 от 19 ноября 2018 года, в соответствии с которым государственная услуга "Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда" будет доступна на портале электронного правительства в том числе без электронной цифровой подписи.

Сегодня узнать о состоянии своих пенсионных накоплений можно при личном обращении непосредственно в офис ЕНПФ, традиционной почтой, либо электронным способом посредством электронной почты на адрес, представленный в ЕНПФ, личного кабинета на портале ЕНПФ с использованием электронной цифровой подписи или логина и пароля, личного кабинета на портале электронного правительства.

"Для использования последнего способа информирования ранее была необходима только электронная цифровая подпись. Теперь с 25 января 2019 года любой вкладчик (получатель) может получить выписку с индивидуального пенсионного счета в том числе с применением одноразового SMS-пароля, который будет приходить на номер мобильного телефона вкладчика (получателя), зарегистрированный в базе мобильных граждан mGov, после отправки запроса",– пояснили в ЕНПФ.

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