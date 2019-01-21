Вкладчики "Банка Астаны" смогут получить свои деньги с 26 января

Прием заявлений вкладчиков АО "Банк Астаны" и выплата возмещения будут проходить во всех филиалах и отделениях АО "Евразийский банк".

26 января 2019 года начнется прием заявлений и выплата возмещения вкладчикам АО "Банк Астаны" через банк-агент АО "Евразийский банк". На данный момент АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД) и банк-агент проводят организационные мероприятия для обеспечения выплаты в установленный срок, сообщает Zakon.kz.

Общая сумма средств КФГД для выплаты гарантийного возмещения составляет 740,7 миллиардов тенге. Для выплаты всем вкладчикам АО "Банк Астаны" требуется сумма в размере 37,3 миллиарда тенге, что составляет 5% от общей суммы средств КФГД.

"То есть, вкладчики АО "Банк Астаны" должны понимать, что денежные средства имеются в достаточном количестве, и КФГД уже зарезервировал на специальном счете в Национальном Банке Республики Казахстан деньги в объеме 40 миллиардов тенге, которые будут перечислены в банк-агент для проведения выплаты в полном объеме обязательств перед каждым из 275 тысяч вкладчиков АО "Банк Астаны"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, банк-агент – АО "Евразийский банк" выбран из числа банков со стабильным и устойчивым финансовым положением, не имеющих нарушений пруденциальных нормативов, с широкой филиальной сетью, позволяющей обслуживать вкладчиков во всех регионах республики.

Прием заявлений вкладчиков АО "Банк Астаны" и выплата возмещения будут проходить во всех филиалах и отделениях АО "Евразийский банк".

КФГД и АО "Евразийский банк" проводят все мероприятия для оперативного проведения выплат вкладчикам АО "Банк Астаны", в частности:

- увеличен штат сотрудников банка-агента и открыты новые офисы, специально предназначенные для осуществления выплат, в городах Астане, Алматы, Актау, Атырау, Караганде, Шымкенте;

- в связи с тем, что в начале осуществления выплат ожидается наибольший поток вкладчиков, первые дни выплаты целенаправленно назначены на выходные: субботу и воскресенье. В эти дни все отделения АО "Евразийский банк", работающие с физическими лицами, будут обслуживать только вкладчиков АО "Банк Астаны" и будут работать по расширенному графику: 26 января – с 8:00 до 22:00 часов; 27 января – с 8:00 до 20:00 часов. С 28 января банк-агент будет проводить выплату гарантийного возмещения в обычном режиме работы филиалов и отделений;

- во избежание очередей будут ускорены процедуры выдачи денег, в том числе обеспечение наличия денег в кассах отделений;

- для обеспечения общественного порядка и безопасности в отделениях банка-агента КФГД направлен запрос председателю Комитета административной полиции МВД РК Лепеха И.В. по усилению охраны и патрулированию экипажами отделений банка-агента;

- КФГД направлен запрос в Министерство здравоохранения РК с просьбой обеспечить готовность бригад скорой помощи для реагирования на случай экстренных вызовов в филиалы и отделения банка-агента.

Вместе с тем, КФГД настоятельно рекомендует вкладчикам АО "Банк Астаны" проявить терпение и выдержку.

"Нет необходимости торопиться подать заявление в первые же дни начала выплат, создавая очередь и ажиотаж в отделениях банка-агента. Прием заявлений и выплата возмещения в АО "Евразийский банк" будут осуществляться с 26 января 2019 года и продлятся до 26 июля 2019 года. В течение данного периода вкладчики АО "Банк Астаны" могут обратиться в любое отделение банка-агента для получения выплаты. Гарантийное возмещение получат все без исключения вкладчики АО "Банк Астаны"", - заверили в фонде.

После 26 июля заявление на выплату можно будет подать непосредственно в КФГД.

Для получения возмещения вкладчикам АО "Банк Астаны" необходимо обратиться в любое отделение или филиал банка-агента с документом, удостоверяющим личность. Бланк заявления можно получить в отделении банка-агента или загрузить электронный вариант на интернет-сайте КФГД и заполнить заранее. Идентификация вкладчиков осуществляется по индивидуальному идентификационному номеру (ИИН), поэтому договор банковского вклада или приходные кассовые ордеры для подтверждения прав вкладчиков АО "Банк Астаны" не требуются.

В случае смены фамилии, имени или отчества, заявитель должен представить в банк-агент свидетельство о заключении брака либо свидетельство о смене фамилии, имени или отчества, выданное органами ЗАГС.

Те вкладчики, которые не могут присутствовать в банке-агенте лично, могут поручить третьему лицу подать от своего имени заявление на основании доверенности. В банке-агенте представитель должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Доверенность оформляют у нотариуса в соответствии с установленными требованиями законодательства и указывают: полномочия представителя по распоряжению деньгами на депозитах и банковских счетах, открытых в принудительно ликвидируемом банке. Можно также указать конкретные полномочия представителя на получение возмещения и номера банковских счетов, открытых в ликвидируемом банке.

Допускается установление банком-агентом дополнительных требований к содержанию доверенности.

Если доверенность составлена на иностранном языке, то представителю депозитора необходимо предоставить нотариально засвидетельствованный перевод этой доверенности на государственный или русский язык.

В случае обращения депозитора, сменившего или утратившего гражданство Республики Казахстан, требуется паспорт иностранного государства (заграничный паспорт), при необходимости – справка, подтверждающая прекращение гражданства либо удостоверение лица без гражданства, выданные органами внутренних дел Республики Казахстан

Сроки выплаты

В стандартном случае, при личном обращении вкладчика и при условии предоставления им всех документов и наличии информации о нем в реестре гарантийного возмещения, а также отсутствии спорных моментов, банк-агент выдает наличные деньги в кассе или осуществляет перевод денег на счет вкладчика в день обращения (с учетом проведения всех процедур и проверок).

В случае недостаточности документов, или в предоставленных в банк-агент документах отсутствует информация, необходимая для принятия решения о выплате возмещения, банк-агент вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие обоснованность заявленных требований.

В любом случае, согласно требованиям законодательства, срок выплаты не должен превышать 5 рабочих дней (со дня поступления документов).

Способы выплаты

Вкладчики АО "Банк Астаны" смогут получить деньги наличными в кассе банка-агента или путем перевода на банковский счет, указанный ими в заявлении. Вкладчики АО "Банк Астаны" смогут также открыть депозит или счет в банке-агенте на сумму возмещения по действующим депозитным программам банка-агента. Банк-агент не вправе устанавливать приоритетность для вкладчиков или препятствовать свободному выбору способа получения возмещения.

Сумма выплаты

Максимальная сумма возмещения из средств КФГД составляет 10 миллионов тенге – по депозитам в тенге (включая вклады, текущие счета и платежные карточки), 5 миллионов тенге – по депозитам в иностранной валюте, 15 миллионов тенге – по депозитам одного вкладчика, размещенным в ликвидируемом банке одновременно в тенге и в иностранной валюте, но не более 5 миллионов в иностранной валюте. Возмещение выплачивается каждому вкладчику АО "Банк Астаны" в любом филиале или отделении банка-агента АО "Евразийский банк" на основании заявления.

Все выплаты осуществляются исключительно в тенге. Возмещение по вкладам в иностранной валюте рассчитывается по рыночному курсу обмена валют на дату вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка. Сумма возмещения по вкладу в иностранной валюте, таким образом, не зависит от фактической даты получения денег в банке-агенте.

Так, например, для расчета суммы возмещения по депозитам в иностранной валюте в АО "Банк Астаны" применяется рыночный курс обмена валют на 9 января 2019 года, в частности, по депозитам в долларах США – 373,66, в евро – 427,80, в российских рублях – 5,57.

Вопросы по сумме выплаты

Ликвидационная комиссия АО "Банк Астаны" формирует реестр обязательств перед каждым вкладчиком АО "Банк Астаны" с учетом рыночного обменного курса тенге к иностранной валюте на дату вступления в законную силу решения суда, начисления и капитализации вознаграждения по вкладам, взаимозачета денег на депозитах, в том числе счетах и платежных карточках, вкладчиков к их денежным обязательствам перед банком по кредитам, пеням, штрафам, неустойкам и комиссиям, а также зачисления на счета вкладчиков денег, поступивших после лишения банка лицензии.

Вкладчики, имеющие депозиты сверх гарантируемой суммы и требования по начисленному вознаграждению, наряду с получением возмещения в банке-агенте, а также по спорным вопросам (отсутствие в реестре вкладчиков) вправе предъявить требование в ликвидационную комиссию АО "Банк Астаны".

Ликвидационная комиссия АО "Банк Астаны" примет все меры для удовлетворения требований всех кредиторов, в том числе – вкладчиков банка. Требования кредиторов, подавших заявления в ликвидационную комиссию, будут погашаться по результатам продажи активов и имущества банка по очередности, определенной действующим банковским законодательством. Сроки удовлетворения требований кредиторов в ликвидационном производстве зависят от достаточности и качества активов и имущества банка и результатов их реализации.

Срок для подачи заявлений в ликвидационную комиссию – с 18 января 2019 года до 18 марта 2019 года. Заявления направляют в произвольной письменной форме на имя председателя ликвидационной комиссии АО "Банк Астаны" Зинуллиной Д.М. и указывают:

• Ф.И.О., ИИН заявителя – физического лица (прилагается копия документа, удостоверяющего личность),

• номер банковского счета (ИИК/IBAN) или номер договора банковского счета, банковского вклада,

• сумму неисполненных обязательств банка перед кредитором (отдельно указывается размер основного долга и вознаграждения (неустойки и иных штрафных санкций, убытков),

• платежные реквизиты для зачисления денег,

• почтовые реквизиты (индекс, адрес) – для получения ответа от ликвидационной комиссии о результатах рассмотрения заявления кредитора.

К заявлению необходимо приложить копии документов, подтверждающих основание и сумму требования (например, выписку по банковскому счету, договор банковского счета, банковского вклада, вступившие в законную силу решения суда или другие документы, подтверждающие право требования). Нотариальное удостоверение копий документов, предоставляемых в ликвидационную комиссию, не требуется.

Максимальный срок рассмотрения ликвидационной комиссией поступивших заявлений кредиторов составляет две недели со дня получения, если иные сроки не оговорены договором, заключенным между банком и кредитором.

Заявления могут быть переданы лично в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов или направлены по почте в филиалы ликвидационной комиссии АО "Банк Астаны" в городах:

• в городе Алматы: микрорайон Коктем-2, 22, телефон: +7 (727) 259 60 60

• в городе Астане: проспект Б. Момышулы, 14, ВП 8, телефон: +7 (777) 154 88 79,

• в городе Актау: 4 микрорайон, здание 73, телефон: +7 (7292) 70 10 25 (вн. номер 15012, 15001),

• в городе Актобе: проспект Санкибай Батыра, 249, телефон: +7 (7132) 70 47 89, 70 47 62,

• в городе Атырау: улица Сатпаева, 19, телефон: +7 (7122) 55 80 21,

• в городе Усть-Каменогорске: улица Орджоникидзе, 35, телефон: +7 (7232) 56 09 96,

• в городе Караганде: микрорайон Степной 2, 6/1, телефон: +7 (7212) 55 99 01 (внутренний номер: 16003, 16020, 16018),

• в городе Павлодаре: улица Кирова, 115/1, н.п. 33, телефон: +7 (7182) 70 39 97 (внутренний номер: 17031, 17045),

• в городе Шымкенте: проспект Кунаева, 13, телефон: +7 (7252) 99 71 80.

В тех городах, где нет филиалов ликвидационной комиссии, вкладчики АО "Банк Астаны" могут передать заявления, принести документы, и получить первичную консультацию о подаче документов в ликвидационную комиссию в отделах по защите прав потребителей финансовых услуг региональных филиалов Национального банка.

Начало ликвидационного процесса в АО "Банк Астаны" не прекращает обязательств заемщиков. Начисление неустойки и вознаграждения по всем видам дебиторской задолженности АО "Банк Астаны", в том числе по займам, выданным физическим и юридическим лицам, не приостанавливается. Все заемщики должны погашать займы согласно графику погашения, предусмотренному договором займа, в кассах филиалов ликвидационной комиссии АО "Банк Астаны" или безналичным переводом на банковский счет АО "Банк Астаны". Реквизиты для перевода денег будут опубликованы на веб-сайте АО "Банк Астаны" www.bankastana.kz.

В случае возникновения вопросов, связанных с расчетом суммы гарантийного вознаграждения, выплачиваемой в банке-агенте, применением обменного курса валюты, начислением и капитализацией вознаграждения, зачетом суммы гарантии и суммы обязательств перед ликвидируемым банком, вкладчикам необходимо обратиться в ликвидационную комиссию АО "Банк Астаны".

Общая информация о гарантии по депозитам и актуальная информация о ходе выплаты возмещения вкладчикам АО "Банк Астаны" также доступна на веб-сайте Казахстанского фонда гарантирования депозитов www.kdif.kz. Вкладчики могут обратиться за консультацией в Телеграм-чат @kdif_ask, в call-центр КФГД по бесплатному короткому номеру 1460 или оставить запрос на веб-сайте КФГД www.kdif.kz.

Адреса филиалов и отделений банка-агента во всех городах доступны на официальном веб-сайте АО "Евразийский банк": www.eubank.kz и в справочной службе банка-агента: +7 (727) 332 77 22, +7 (771) 000 7722, +7 (700) 000 7722, +7 (702) 010 7722.

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