Айман Умарова о незаконном отстранении адвокатов: Это касается всех юристов и народа

Мы не решаем в суде личные проблемы, мы помогаем людям - адвокат.

Алматинская коллегия адвокатов решила защищать коллегу, которого прокурор отстранил от дела. Юрий Дюжиков вел уголовное дело по хищению бюджетных средств, однако, по его словам, за слишком активную позицию прокурор отстранил его от дела, передает Zakon.kz.

Целая коллегия из именитых казахстанских адвокатов встала на защиту юриста Дюжикова. Во время специально организованной пресс-конференции коллегия рассказала, почему нарушаются их права.

Айман Умарова заявила, что факты отстранения адвокатов нарушают Конституцию, где четко прописаны правила взаимодействия с правозащитниками.

"Это не только проблема одного адвоката, это касается всех юристов и народа. Мы не решаем в суде личные проблемы, мы помогаем людям. Очень важно, чтобы генпрокурор и глава Верховного суда обратили на нее внимание. Сам факт, что ему прислали повестку и пригласили на допрос, это уже давление на адвоката", - сказала она.

Джохар Утебеков пояснил, что адвокат может быть отстранен только в случае потери лицензии.

В результате казахстанские адвокаты создали специальную комиссию по защите своих коллег от подобных действий со стороны органов власти. Как пояснили правозащитники, здесь страдают интересы не только адвоката, но и его клиента, который остался беззащитен.

Юрий Дюжиков уже проиграл суд первой инстанции, поэтому юристы намерены подключить все силы для апелляционной коллегии. Кроме того, юристы намерены подключать к процессу международные адвокатские организации.

По отзыву адвокатской лицензии, решение по Дюжекову примет дисциплинарная комиссия.

Адвокат Салимжан Мусин отметил, что подобное поведение органов власти - не единичный пример.

"У следователя якобы возникла необходимость по уголовному делу в нарушении статьи Конституции. Хронология: Юрий добросовестно ведет свою деятельность. Он не стал давать показания. После этого было вынесено решение об его отстранении от уголовного дела. Действующие законы позволяют так поступать с адвокатами. Это не единичный случай. Адвокат старается защитить интересы своего подзащитного", - подчеркнул Мусин.

Сам Юрий Дюжиков о сложившейся ситуации говорит следующее:

"В силу того, что у меня была отобрана подписка о неразглашении данных расследования, я не могу рассказать о всех деталях. По этому делу я работал с июля по декабрь 2018 года. От моего клиента требовали признательных показаний и моего отстранения. В ответ я подал жалобу прокурору Алматы. Спустя несколько часов меня отстраняют от дела. Основанием послужило то, что я вмешивался в ход следствия. Такое утверждать только на основании судебного решения. Сотрудники пытались допросить меня в качестве свидетеля по этому делу, я отказался. Есть правила, которые запрещают адвокату разглашать детали, в которые посвящает его клиент", - резюмировал он.

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