Утверждена Дорожная карта по модернизации казахстанской полиции

В частности, предусмотрена выработка единой методики проведения анализа функций подразделений полиции, УИС, органов гражданской защиты.

Постановлением правительства Казахстана от 27 декабря 2018 года утверждена Дорожная карта по модернизации органов внутренних дел Республики Казахстан на 2019 - 2021 годы, передает Zakon.kz.

Так, помимо ребрендинга полицейской формы, в рамках оптимизации организационно-штатной структуры предусматривается проведение анализа функций служб и подразделений ОВД в целях повышения эффективности их деятельности.

Будет создана Рабочая группа по проведению анализа функций подразделений полиции, УИС, органов гражданской защиты, изучен международный опыт организационно-штатного построения полиции стран ОЭСР и постсоветских государств, успешно реформировавших органы правопорядка.

Также предусмотрена выработка единой методики проведения анализа функций подразделений полиции, УИС, органов гражданской защиты и проведение анализа эффективности административных расходов.

Кроме того, дорожная карта предусматривает оптимизацию организационно-штатной структуры с сокращением штатной численности не менее чем на 10%, в первую очередь за счет излишних управленческих звеньев; утверждение новой структуры центрального аппарата МВД, типовых структур территориальных департаментов, районных (городских, линейных) управлений (отделов) полиции; преобразование строевых подразделений дорожно-патрульной полиции в патрульную полицию.

Также будет проведена оптимизация сержантского состава ОВД путем его перевода в категорию офицерского.

В рамках карты будет разработан новый стандарт полицейского, выработаны рекомендации (стандартных требований) к личным и профессиональным качествам сотрудника полиции (стандарт полицейского); проведена внеочередная аттестация сотрудников полиции, в том числе сотрудников ведомственных учреждений образования.

Также планируется внедрение системы приема на службу в органы внутренних дел только через учебные заведения МВД (полицейские академии) и увеличение сроков прохождения специальной первоначальной подготовки до 3-6 месяцев в зависимости от профиля обучения, введение курсов первоначальной подготовки на базе вузов МВД.

Вместе с тем предусмотрена оптимизация учебных заведений МВД путем их реорганизации в 5 современных полицейских академий; исключение из компетенции ОВД несвойственных функций с учетом результата анализа функций подразделений и служб ОВД; передача в ведение гражданских органов здравоохранения функций по оказанию услуг стационарной медицинской помощи сотрудникам правоохранительных органов, предоставляемой в настоящее время региональными госпиталями системы ведомственного здравоохранения ОВД.

В рамках Дорожной карты будут введены новые форматы работы с населением.

Так, планируется пересмотреть стандарты и алгоритмы работы подразделений ОВД, непосредственно взаимодействующих с гражданами, в том числе предполагающее исключение причин и условий, способствующих проявлениям грубости и равнодушия; а также пересмотреть условия труда сотрудников подразделений ОВД, работающих с населением, включая специальную психологическую подготовку сотрудников для работы в дежурных службах.

Планируется проработать вопрос по разработке и внедрению мобильного приложения для информирования гражданами о фактах нарушения общественного порядка (фото, видео) с функцией обратной связи (сервисная модель взаимодействия).

Будут созданы специализированные помещения (фронт-офисы) ОВД для приема граждан, имеющих удобное место расположения и график работы.





Планируется принять новые критерии оценки деятельности полиции, включающие в себя показатели, объективно отражающие качество реализации возложенных задач и оценку населением состояния безопасности и эффективности деятельности полиции.

Дорожная карта также предусматривает устранение причин и условий, способствующих коррупции.

В частности, обеспечение максимальной автоматизации государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел; принятие мер по недопущению сотрудников патрульной полиции, непосредственно контактирующих с населением, к работе без видеорегистраторов, с исключением возможности отключения записи или ее изъятия из соответствующих баз данных; повышение эффективности системы собственной безопасности с пресечением злоупотреблений и обеспечением защиты сотрудников, добросовестно выполняющих служебный долг.

Кроме того, будет проработан вопрос повышения дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД за совершение правонарушений, в том числе коррупционного характера.

Вместе с тем планируется улучшение системы оплаты труда и социальной защиты сотрудников: повышение должностных окладов сотрудникам полиции и УИС, в том числе за счет средств, сэкономленных от оптимизации штатной численности; проработка механизма решения жилищных проблем сотрудников ОВД (компенсация за наем жилья, перевод на жилищные выплаты и др.)

Будет расширена категория сотрудников ОВД, имеющих право на компенсацию за наем (аренду) жилья, в том числе посредством отнесения к ним руководящего состава соответствующих служб (патрульной полиции, участковым инспекторам полиции, в том числе по делам несовершеннолетних).

Предусмортрено и внедрение в практику сбалансированного рабочего времени (оптимизация рабочих процессов) - обеспечение строгого соблюдения регламентированного рабочего времени в ОВД (8-часовой рабочий день, 40-часовая рабочая неделя)

Модернизации подвергнется и уголовно-исполнительная система, в рамках которой будет разработан План мероприятий на 2019-2023 годы по реконструкции жилых блоков на покамерное содержание с определением перечня учреждений УИС, предусматривающего сдачу в эксплуатацию соответствующих объектов начиная с 2021 года.

Планируется и проработка вопроса передачи медицинского обеспечения осужденных в ведение Министерства здравоохранения, а также передачи воспитательной колонии для несовершеннолетних в ведение Министерства образования и науки.

Внедрение в практику раздельного содержания в учреждениях УИС осужденных за насильственные преступления.

Привлечение частного бизнеса к созданию производств на территории учреждений УИС.

Полностью с документом можно ознакомиться здесь.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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