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Утверждена Дорожная карта по модернизации казахстанской полиции

В частности, предусмотрена выработка единой методики проведения анализа функций подразделений полиции, УИС, органов гражданской защиты.

Фото : oskemen.info21 января 2019, 15:19

Постановлением правительства Казахстана от 27 декабря 2018 года утверждена Дорожная карта по модернизации органов внутренних дел Республики Казахстан на 2019 - 2021 годы, передает Zakon.kz.

Так, помимо ребрендинга полицейской формы, в рамках оптимизации организационно-штатной структуры предусматривается проведение анализа функций служб и подразделений ОВД в целях повышения эффективности их деятельности.

Будет создана Рабочая группа по проведению анализа функций подразделений полиции, УИС, органов гражданской защиты, изучен международный опыт организационно-штатного построения полиции стран ОЭСР и постсоветских государств, успешно реформировавших органы правопорядка.

Также предусмотрена выработка единой методики проведения анализа функций подразделений полиции, УИС, органов гражданской защиты и проведение анализа эффективности административных расходов.

Кроме того, дорожная карта предусматривает оптимизацию организационно-штатной структуры с сокращением штатной численности не менее чем на 10%, в первую очередь за счет излишних управленческих звеньев; утверждение новой структуры центрального аппарата МВД, типовых структур территориальных департаментов, районных (городских, линейных) управлений (отделов) полиции; преобразование строевых подразделений дорожно-патрульной полиции в патрульную полицию.

Также будет проведена оптимизация сержантского состава ОВД путем его перевода в категорию офицерского.

В рамках карты будет разработан новый стандарт полицейского, выработаны рекомендации (стандартных требований) к личным и профессиональным качествам сотрудника полиции (стандарт полицейского); проведена внеочередная аттестация сотрудников полиции, в том числе сотрудников ведомственных учреждений образования.

Также планируется внедрение системы приема на службу в органы внутренних дел только через учебные заведения МВД (полицейские академии) и увеличение сроков прохождения специальной первоначальной подготовки до 3-6 месяцев в зависимости от профиля обучения, введение курсов первоначальной подготовки на базе вузов МВД.

Вместе с тем предусмотрена оптимизация учебных заведений МВД путем их реорганизации в 5 современных полицейских академий; исключение из компетенции ОВД несвойственных функций с учетом результата анализа функций подразделений и служб ОВД; передача в ведение гражданских органов здравоохранения функций по оказанию услуг стационарной медицинской помощи сотрудникам правоохранительных органов, предоставляемой в настоящее время региональными госпиталями системы ведомственного здравоохранения ОВД.

В рамках Дорожной карты будут введены новые форматы работы с населением.

Так, планируется пересмотреть стандарты и алгоритмы работы подразделений ОВД, непосредственно взаимодействующих с гражданами, в том числе предполагающее исключение причин и условий, способствующих проявлениям грубости и равнодушия; а также пересмотреть условия труда сотрудников подразделений ОВД, работающих с населением, включая специальную психологическую подготовку сотрудников для работы в дежурных службах.

Планируется проработать вопрос по разработке и внедрению мобильного приложения для информирования гражданами о фактах нарушения общественного порядка (фото, видео) с функцией обратной связи (сервисная модель взаимодействия).

Будут созданы специализированные помещения (фронт-офисы) ОВД для приема граждан, имеющих удобное место расположения и график работы.


Планируется принять новые критерии оценки деятельности полиции, включающие в себя показатели, объективно отражающие качество реализации возложенных задач и оценку населением состояния безопасности и эффективности деятельности полиции.

Дорожная карта также предусматривает устранение причин и условий, способствующих коррупции.

В частности, обеспечение максимальной автоматизации государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел; принятие мер по недопущению сотрудников патрульной полиции, непосредственно контактирующих с населением, к работе без видеорегистраторов, с исключением возможности отключения записи или ее изъятия из соответствующих баз данных; повышение эффективности системы собственной безопасности с пресечением злоупотреблений и обеспечением защиты сотрудников, добросовестно выполняющих служебный долг.

Кроме того, будет проработан вопрос повышения дисциплинарной ответственности сотрудников ОВД за совершение правонарушений, в том числе коррупционного характера.

Вместе с тем планируется улучшение системы оплаты труда и социальной защиты сотрудников: повышение должностных окладов сотрудникам полиции и УИС, в том числе за счет средств, сэкономленных от оптимизации штатной численности; проработка механизма решения жилищных проблем сотрудников ОВД (компенсация за наем жилья, перевод на жилищные выплаты и др.)

Будет расширена категория сотрудников ОВД, имеющих право на компенсацию за наем (аренду) жилья, в том числе посредством отнесения к ним руководящего состава соответствующих служб (патрульной полиции, участковым инспекторам полиции, в том числе по делам несовершеннолетних).

Предусмортрено и внедрение в практику сбалансированного рабочего времени (оптимизация рабочих процессов) - обеспечение строгого соблюдения регламентированного рабочего времени в ОВД (8-часовой рабочий день, 40-часовая рабочая неделя)

Модернизации подвергнется и уголовно-исполнительная система, в рамках которой будет разработан План мероприятий на 2019-2023 годы по реконструкции жилых блоков на покамерное содержание с определением перечня учреждений УИС, предусматривающего сдачу в эксплуатацию соответствующих объектов начиная с 2021 года.

Планируется и проработка вопроса передачи медицинского обеспечения осужденных в ведение Министерства здравоохранения, а также передачи воспитательной колонии для несовершеннолетних в ведение Министерства образования и науки.

Внедрение в практику раздельного содержания в учреждениях УИС осужденных за насильственные преступления.

Привлечение частного бизнеса к созданию производств на территории учреждений УИС.

Полностью с документом можно ознакомиться здесь.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.


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