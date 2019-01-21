Полиция застрелила алабая в Петропавловске

Собака напала на хозяев.

В Петропавловске полицейские были вынуждены застрелить алабая, напавшего на хозяев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

В одном из частных домов по ул. Партизанской собака породы алабай напала на собственных хозяев. Для собаки был оборудован вольер, однако на ночь собаку отпускали во двор. Утром хозяйка не смогла загнать алабая в вольер. Пес отказался слушаться и напал на женщину. Ее муж, поспешив на помощь, также подвергся нападению. Женщина вызвала полицию.

До прибытия стражей порядка соседи пытались отвлечь пса через забор, но тот не отпускал хозяина, имевшего и без того проблемы со здоровьем.

Прибывшие на место сотрудники батальона патрульной полиции УП г. Петропавловска были вынуждены применить табельное оружие.

Хозяева пса, супруги 1951 г.р., оба пострадали от укусов, мужчину пришлось госпитализировать с множественными рваными ранами.

"По факту обращения жительницы г. Петропавловска собран материал, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщил заместитель начальника УП г. Петропавловска подполковник полиции Сергей Табарин. – Владельцам собак крупных пород всегда следует помнить о мерах безопасности и ответственном подходе к воспитанию и содержанию домашних животных".

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