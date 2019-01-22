Массовое ДТП на трассе в Алматинской области: скончалась женщина

Погибшая сидела на переднем сиденье легковушки, которая врезалась в грузовик.

В Алматинской области произошло массовое ДТП, один человек пострадал, один скончался на месте, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал водитель автомашины "ГАЗель", он двигался по трассе Западная Европа – Западный Китай, ведущей на Хоргос, в западном направлении. На дороге был небольшой гололед.

Перед "ГАЗелью" ехал легковой автомобиль, который занесло и стало крутить по трассе. Водитель "ГАЗели" стал тормозить, груженую машину занесло, закрутило и развернуло поперек дороги. Грузовик был неуправляем, он остановился поперек трассы. Через какое-то время легковой автомобиль уехал, "ГАЗель" осталась – у нее с левой стороны оторвало колесо в тот момент, когда грузовик закрутило. Водитель не мог убрать автомобиль с проезжей части, он остановился с правой стороны, возле отбойника.

Когда мужчина пошел ставить знак аварийной остановки, в его машину на полном ходу врезался автомобиль Toyota Camry и залетел под грузовик. Несмотря на то, что удар был довольно жестким, водитель серьезных травм не получил.

Оба водителя начали вызывать спецслужбы. Еще через полчаса на высокой скорости в "ГАЗель" врезалась Daewoo Nexia. Удар был настолько сильным, что Daewoo искорежило, а грузовик развернуло на месте в обратную сторону.

В результате столкновения сильно пострадал водитель легковушки. Его пассажирка, женщина 1973 г.р., находившаяся в момент ДТП на переднем сиденье, скончалась на месте.

Прибывшие сотрудники ЧС извлекли тело женщины из покореженного автомобиля. Водителя госпитализировали.

После массового ДТП туман продолжал сгущаться, участок трассы от Капшагая до села Кырбалтабай перекрывали сотрудники "Казахавтодора" по причине плотного тумана и нулевой видимости.

Основной причиной ДТП назвали несоблюдение скоростного режима при сложных погодных условиях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!