В Караганде начался судебный процесс по делу бывшего стоматолога-анестезиолога

Смерть мальчика можно было предотвратить.

В Караганде начался судебный процесс по делу бывшего анестезиолога, которую обвиняют в «Ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей». Это повлекло по неосторожности смерть человека - маленького пациента Семена Арзамасцева, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Врач против освещения данного дела. Однако судья и родители погибшего мальчика присутствие журналистов поддержали. По версии следствия двухлетний Семен пострадал от действий врача - анестезиолога. И его смерть можно было предотвратить. На предварительных слушаниях сторона защиты предъявила ходатайства о проведении повторной судебно-медицинской экспертизы, считая, что при первом исследовании специалисты не установили точной связи между действиями подсудимой и гибелью ребенка. Этот вопрос судья пока оставил открытым.

- Что действительно человек виноват, что были его ошибки при лечении моего сына. Когда был первый признак, и ему стало плохо, врач анестезиолог не остановился на этом, продолжила лечить. Она даже не посмотрела на то, что мой сын умирал, - сказал отец мальчика Анатолий Арзамасцев.

В феврале прошлого года двухлетнего Семена Арзамасцева, гражданина России, в стоматологическую клинику привела мама. После проведения наркоза, малышу стало плохо, рассказали родители. 14 часов за его жизнь боролись врачи областной больницы. Но спасти не удалось. Ребенка похоронили на родине в Омске. По уголовной статье бывшему анестезиологу грозит до 5 лет лишения свободы. В полиции соообщили об аннулировании сертификата медика.

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