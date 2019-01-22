Нацбанк предложил правительству включить в "7-20-25" владельцев квартир

Глава финрегулятора отметил, что включение в программу собственников квартир позволит удовлетворить потребности населения.

Председатель Национального Банка Данияр Акишев отчитался, как проводится в стране госпрограмма ипотечного жилья "7-20-25". В частности глава финрегулятора озвучил инициативу включить в программу граждан, у которых уже есть в собственности жилье, передает Zakon.kz.

На 17 января по программе "7-20-25" одобрено 4 350 заявок на сумму 52 млрд. тенге. Он также отметил, что для активизации Программы в декабре 2018 года были внесены изменения в государственные жилищные программы. Жилье, построенное по госпрограмме "Нұрлы жер", может быть реализовано в равной степени как вкладчикам и очередникам через Жилстройсбербанк, так и всем гражданам через ипотечные займы по программе "7-20-25".

"Одним из ограничителей в настоящее время является недостаток первичного жилья, прежде всего в регионах. В этой связи важно обеспечить строительство жилья, соответствующего условиям Программы, в перспективных регионах Казахстана с учетом спроса на жилье, демографического роста и миграции населения. По предварительным оценкам потребность граждан в жилье по Программе в 2019 году составит порядка 16 тысяч квартир", - прокомментировал он.

По словам Акишева, для увеличения предложения жилья разрешена покупка компанией "Баспана" облигаций местных исполнительных органов в сумме до 150 млрд тенге. Он проинформировал, что отдельные регионы уже приступили к выдаче жилищных сертификатов. К примеру, акиматом Астаны уже выдано 100 сертификатов учителям, врачам и полицейским для субсидирования первоначального взноса в размере 1 млн тенге.

"Данный механизм был использован пока только акиматом Шымкент в размере 10 млрд тенге. Необходимо рассмотреть возможность предоставления права привлечения финансирования от "Баспана" другим акиматам", - сказал Акишев.

Одним из условий участия в программе является отсутствие жилья на праве собственности, но имеется много случаев, когда граждане имеют собственное жилье, но им требуется дополнительное жилье.

"Это могут быть многодетные семьи, улучшающие жилищные условия, родители, приобретающие жилье детям, граждане, переезжающие в другой географический регион", - рассказал он.

Акишев подчеркнул, что принимая во внимание потребности населения, Нацбанк предлагает правительству изучить возможность предоставления права участвовать в программе гражданам, имеющим жилье на праве собственности.

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