Верховный суд оставил приговор Челаху без изменения

Ходатайство адвоката судья также отклонил.

Владислав Челах просил государство возместить ему моральный ущерб за нарушенные права в размере 30 млн тенге, отменить приговор, а также направить дело на дополнительное расследование. По всем указанным статьям Верховный суд РК принял решение отказать осужденному, передает корреспондент Zakon.kz.

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РК оставила приговор Владиславу Челаху, осужденному за массовое убийство к пожизненному заключению без изменения, а ходатайство без удовлетворения", - огласил приговор судья.

Челах обратился с ходатайством о рассмотрении его дела в кассационной инстанции Верховного суда. Он просил отменить пожизненное лишение свободы, и возместить ему 30 млн тенге за нарушение прав, дело отправить на дополнительное расследование. Апеллировал он к тому, что года комитетом ООН было принято решение о том, что в его отношении была нарушена статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Представитель судебной коллегии Лариса Шепелева отметила, что теперь обжаловать приговор Челах сможет либо по внесению представления председателя Верховного суда, либо по протесту Генерального прокурора. Ещё одна возможность - повторное обращение и получение решения от Комитета при ООН. Судья также разъяснила, что закон не предусматривает личного присутствия осужденного на заседаниях судебной коллегии. Поэтому сам Челах на суде не присутствовал.

"Дело в том, что закон не предусматривает обязательного обеспечения осужденного на заседания кассационной инстанции. Мы в любом случае высылаем осужденному извещение о дате рассмотрения дела кассационным судом, но осужденные, которым назначена мера наказания, не связанная с лишением свободы, могут явиться самостоятельно. Обеспечивать участие лица, осужденного к лишению свободы, закон не предусматривает таких обязанностей. Кассационная инстанция - это инстанция права. Она не устанавливает новые доказательства, не рассматривает какие-то новые обстоятельства в деле. Кассационная инстанция изучает те данные, которые есть в материалах дела", - пояснила она.

Трагедия на временном пограничном посту "Арканкерген", где в летнее время несли службу 15 пограничников, произошла в конце мая 2012 года. Пост перестал выходить на связь, и туда был направлен пограничный наряд с другой заставы. Прибывшие пограничники обнаружили, что здание казармы сожжено, а внутри находятся тела 14 погибших. В расположенном поблизости охотничьем домике было найдено тело егеря. Через несколько дней был задержан единственный выживший пограничник — 19-летний рядовой Челах. Первоначально он признался в убийстве сослуживцев и егеря, однако позже отказался от этих показаний, заявив, что они были даны под давлением. Межрайонный специализированный военный суд по уголовным делам 11 декабря 2012 года приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!