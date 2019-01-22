Владислав Челах просит отменить пожизненный приговор

Он утверждает, что в ходе рассмотрения дела было нарушено его право на защиту.

Владислав Челах просит государство возместить ему моральный ущерб за нарушенные права в размере 30 млн тенге, отменить приговор, направить дело на дополнительное расследование. Это он указал в своем ходатайстве в кассационную инстанцию, передает корреспондент Zakon.kz.

Помимо этого, осужденный к пожизненному заключению просит представителей власти дать ему достаточное количество времени на подготовку к своей защите и свободному выбору адвоката. Он утверждает, что в ходе рассмотрения дела было нарушено его право на защиту.

Адвокат Гульмира Шалдыкова зачитала заявление Владислава Челаха.

"Он просит обязать органы преследования исключить из дела все документы полученные с нарушением прав. Челах считает, что был лишен возможности на беспристрастный и справедливый суд. Просит обязать ему эффективное средство правовой защиты и предоставить тему достаточное количество времени на изучение дела, которое состоит более чем из 60 томов. Прошу выплатить компенсацию за нарушенные права в размере 30 млн тенге", - отметила адвокат.

В свою очередь, прокурор заявил, что вступившие в силу законные акты в отношении Челаха являются обоснованными. И попросил оставить ходатайство без удовлетворения.

"Такой вывод основан на совокупности доказательств, которые детально приведены в описательно-мотивировочной части приговора Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам от 11.12.2012. В первую очередь, это протоколы с мест происшествия, вещественных доказательств, заключение медэкспертиз с участием экспертов РК и Германии, легализированные видеозаписи специальных оперативных мероприятий, где Челах рассказывает своим сокамерникам, а также своей матери, о всех деталях совершенных им преступлений. (...) В своем ходатайстве Челах не приводил доводы о своей невиновности, а ссылается на решение вышеуказанного Комитета ООН", - высказал позицию надзирающего органа прокурор Марат Нурмухамедов.

Судебная коллегия под председательством Абая Рахметулина удалилась в совещательную комнату.

Стоит отметить, Челах обратился с ходатайством о рассмотрении его дела в кассационной инстанции Верховного суда.

Все новости по теме читайте здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!