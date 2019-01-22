В Казахстане уменьшились объемы кредитов малому бизнесу

Сокращение объемов продолжается второй год подряд.

Кредитная поддержка малого бизнеса заметно слабеет: отрицательная динамика сохраняется второй год подряд. На фоне роста активности малых компаний рынку грозит нехватка кредитных ресурсов. Об этом говорится в исследовании Ranking, передает Zakon.kz.

Объем кредитования малого бизнеса к концу ноября 2018 года уменьшился на 15,7% за год, до 2,4 трлн тг. Сокращение объемов продолжается второй год подряд.

Среди регионов РК по объему кредитования малого бизнеса лидируют три мегаполиса: Алматы (1,3 трлн тг), Астана (374,3 млрд тг) и Шымкент (82,1 млрд тг).

При этом в Алматы и Астане объемы кредитов малому бизнесу уменьшились.

Число действующих активных малых компаний по РК на конец ноября 2018 года достигло 155,9 тыс. ед., что на 15,1% больше, чем в прошлом году.

Средний чек закредитованности одной активной малой компании составляет 15,5 млн тг (годом ранее — 21,2 млн тг). На Алматы приходится 23,3% от всех активных компаний, что на 17,4% больше, чем годом ранее. Средний чек кредитования одной активной малой компании в Южной столице составляет 35,8 млн тг.

Существенную поддержку малому бизнесу в РК оказывает фонд "Даму". Возможно, программы фонда активизируют проседающий сектор кредитования.

В планы фонда на 2019 год входят привлечение средств (до 71 млрд тг) для развития МСБ, а также поддержка 14,6 тыс. проектов МСБ, в том числе 9,4 тыс. — по программам обусловленного размещения средств в БВУ.

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