За счет снижения налоговой нагрузки порядка 2 млн человек получат допдоходы

В основном, это работники сфер сельского хозяйства и торговли.

На заседании правительства первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов проинформировал о проделанной работе по реализации Пятой инициативы Главы государства "Снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников", передает корреспондент Zakon.kz.

"Согласно второй инициативе в 10 раз снижена налоговая нагрузка для работников с заработной платой менее 25 МРП или 63 125 тенге. Вся подготовительная работа проведена и завершена. Законодательные изменения вступили в силу с 1 января 2019 года, среди налогоплательщиков проведена разъяснительная работа, компенсация местным бюджетам предусмотрена, нормы уже применяются", - сказал Даленов.

Что касается законодательных изменений, он напомнил, что на сегодня в Налоговым кодексе уже изменен порядок для тех, у кого заработная плата ниже 63 125 тенге.

"По ним налоговая нагрузка уже снижена в 10 раз и порядка 2 млн работников получат дополнительные доходы до 15 тысяч тенге в год: в основном с/х и торговля", - пояснил представитель Миннацэкономики.

По компенсации местным бюджетам, по его словам, изменения повлекут потери местных бюджетов на три года в 2019-2021 годы в размере 93,7 млрд тенге.

"Данные потери рассмотрены и поддержаны на заседании республиканской бюджетной комиссии 2 апреля 2018 года. Доходы местных бюджетов из-за льготы не снижаются. На 2019 год в республиканском бюджете заложены трансферты в размере 29,1 млрд тенге. Согласно плана финансирования, в январе уже перечислено 2,3 млрд тенге. Потери местных бюджетов на 2020-2022 года будут учтены при формировании в этом году трансфертов общего характера на новый трехлетний бюджет", - заключил он.

Оксана Скибан, Астана

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