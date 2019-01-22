Новые правила госзакупок начали действовать в Казахстане

Законодательные изменения гарантируют упрощение процедур госзакупок, повышение квалификации потенциальных поставщиков и снижение доли закупок из одного источника.

На заседании правительства министр финансов РК Алихан Смаилов рассказал о том, как будет работать новый закон по вопросам госзакупок и закупок квазигоссектора, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в конце прошлого года глава государства подписал закон по вопросам госзакупок и закупок квазигоссектора, который вступил в силу с 1 января 2019 года.

"В реализацию закона приказом Минфина от 29 декабря 2018 года внесены изменения в правила осуществления госзакупок. Изменения в правила введены в действие одновременно с законом с 1 января 2019 года. В соответствии с поправками в закон "О государственных закупках" и новыми изменениями в правила осуществления госзакупок доработан веб-портал госзакупок. Таким образом, с 1 января 2019 года все госзакупки осуществляются на веб-портале в соответствии с новыми поправками в законодательство о госзакупках", - сказал Смаилов.

По его словам, в целом, нововведения закона можно условно разделить на 3 блока. Первое - это поправки, направленные на упрощение процедур госзакупок.

"Так, увеличивается пороговая сумма закупок из одного источника по работам и услугам со 100 МРП до 500 МРП. Это существенно упрощает закупки по малозначительным работам и услугам. В основном, эта норма коснется заказчиков с небольшими бюджетами. В рамках введения четвертого уровня бюджета для сельских акиматов данный порог увеличен до 3-х тысяч МРП (7 575 000 тенге). При этом, согласно закону, данная норма будет действовать до 2021 года, на период формирования навыков работников сельских акиматов по проведению госзакупок", - пояснил глава ведомства.

А также в закупках способом запроса ценовых предложений заказчикам дается право указывать в документации на фирменные наименования товаров, что позволит закупать более качественные товары.

Во-вторых, предусмотрены нормы, направленные на повышение квалификации потенциальных поставщиков. Согласно им устанавливается новое квалификационное требование в виде финансовой устойчивости потенциального поставщика. Оно будет определяться по таким параметрам как уплаченные налоги, наличие оборотных и основных средств, фонд оплаты труда.

Это также позволит повысить поступление налогов.

Кроме того, закон направлен на широкое применение закупок способом конкурса с использованием предварительного квалификационного отбора. Вводится обязательное внесение обеспечения заявки и исполнение договора по закупкам способом запроса ценовых предложений. Ранее запрос ценовых предложений осуществлялся без каких-либо финансовых обязательств. Как констатируют в Минфине, это привело к уклонению от заключения договора ввиду несостоятельности потенциальных поставщиков. Наряду с этим обговариваются случаи для сокращения фактов необоснованного обжалования закупок.

И третий блок поправок направлен на снижение доли закупок из одного источника. Как указал Смаилов, теперь из 53 оснований закупок из одного источника исключаются 5 случаев.

"В то же время в целях сокращения закупок из одного источника устанавливается обязанность заказчиков проводить повторные закупки в случае признания их несостоявшимся. Это позволит сократить закупки из одного источника. Также устанавливается запрет на привлечение субподрядчиков предприятиями "Енбек" уголовно-исполнительной системы в рамках закупок из одного источника. Это обусловлено тем, что предприятия "Енбек", получая напрямую госзаказ, вместо трудоустройства осужденных передавали все объемы на субподряд", - подчеркнул министр.

Кроме того, законом предусматриваются нормы по поддержке отечественных товаропроизводителей в соответствии с международной практикой.

Касательно закупок квазигоссектора закон предусматривает установление адмответственности работников квазигоссектора за нарушения правил закупок; закупки квазигоссектора должны проводиться в электронном формате; вводится компетенция Минфина по утверждению единых правил закупок субъектов квазигоссектора, за исключением фонда "Самрук-Казына".

"Следует отметить, что указанные нормы закона по вопросам закупок квазигоссектора вводятся в действие с 1 января 2020 года. Это обусловлено с сжатостью сроков принятия закона, а также необходимостью разработки подзаконных актов и их технической реализации", - уточнил глава Минфина.

Вместе с тем он отдельно остановился на нормах, направленных на централизацию госзакупок.

"Для единых организаторов закупок на республиканском, областном и районном уровнях Минфином утверждены соответствующие перечни товаров, работ и услуг. Приказ Минфина об утверждении перечней вводится в действие с 1 марта 2019 года. Это обусловлено необходимостью принятия местными исполнительными органами организационных мер по созданию на районном уровне единых организаторов. При этом некоторые акиматы областей указывают на неготовность районных единых организаторов к проведению централизованных закупок ввиду их неопытности и недостаточной квалификации", - сообщил Смаилов.

В связи с этим Минфином совместно с акиматами будет дополнительно проработан перечень закупок, проводимых едиными организаторами на районном уровне.

В заключение министр добавил, что принятым законом акцент сделан на качество, которое, в первую очередь, зависит от квалификации участников закупок, поэтому основная часть поправок направлена на повышение их квалификации путем усиления требований к ним. Как полагают в ведомстве, принятый закон улучшит ситуацию в сфере госзакупок и позволит снизить коррупционные риски.

По данным Минфина, общий объем госзакупок и закупок квазигосударственного сектора в 2018 году составил 9,2 трлн тенге. Из них: госзакупки - 3,6 трлн, фонд "Самрук-Казына"- около 5 трлн и другие национальные компании (Байтерек, КазАгро и другие) - около 600 млрд тенге. Таким образом, объемы госзакупок и закупок квазигоссектора в 2018 года в отличие от 2017 года больше на 3,4%.

Оксана Скибан, Астана

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