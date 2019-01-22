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В Казахстане избыток бензина

В связи с этим снижена нагрузка на НПЗ.

Фото : Преступности22 января 2019, 12:38

По словам министра энергетики РК Каната Бозумбаева, в Казахстане сейчас наблюдается профицит бензина, передает корреспондент Zakon.kz.

"Сейчас в Казахстане наблюдается профицит бензина. Он с января идет", - сказал Бозумбаев в кулуарах правительства.

По его словам, сейчас на Шымкентском НПЗ возникла угроза "затоваривания".

"То есть заполнения всех резервуаров и в стране в целом. Поэтому мы снизили загрузку НПЗ", - пояснил Бозумбаев.

Глава ведомства напомнил, что сегодня цены на бензин в Казахстане не регулируются. Также, по его прогнозам, стоимость бензина в ближайшее время не будет повышаться.

"Будет находиться на уровне примерно 150 тенге", - заключил министр.

Оксана Скибан, Астана


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