В Казахстане избыток бензина
В связи с этим снижена нагрузка на НПЗ.
Фото : Преступности22 января 2019, 12:38
По словам министра энергетики РК Каната Бозумбаева, в Казахстане сейчас наблюдается профицит бензина, передает корреспондент Zakon.kz.
"Сейчас в Казахстане наблюдается профицит бензина. Он с января идет", - сказал Бозумбаев в кулуарах правительства.
По его словам, сейчас на Шымкентском НПЗ возникла угроза "затоваривания".
"То есть заполнения всех резервуаров и в стране в целом. Поэтому мы снизили загрузку НПЗ", - пояснил Бозумбаев.
Глава ведомства напомнил, что сегодня цены на бензин в Казахстане не регулируются. Также, по его прогнозам, стоимость бензина в ближайшее время не будет повышаться.
"Будет находиться на уровне примерно 150 тенге", - заключил министр.
Оксана Скибан, Астана
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