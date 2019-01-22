Костанайский водитель попытался подкупить полицейского и поплатился за это

Взяткодатель не только не избежал ответственности за совершенное адмправонарушение, но и привлечен к уголовной ответственности.

Патрульный полицейский в Костанае отказался от взятки, которую предлагал правонарушитель, и помог привлечь взяткодателя к законной ответственности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.

По словам начальника УСБ ДП Костанайской области Алтынбека Шуйншалиева, утром 10 января 2019 года, по улице Гагарина полицейскими была остановлена автомашина марки Volkswagen, на котором отсутствовали госномера. Более того, водитель авто не имел права садиться за руль, так как ранее был лишен права управления транспортным средством.

"В целях избежания административной ответственности, 28-летний правонарушитель предложил полицейскому взятку в размере 10 000 тенге. Страж порядка отказался от денег и сообщил об этом в Управление собственной безопасности (УСБ) ДП Костанайской области. Прибывшие на место сотрудники этого подразделения задержали взяткодателя. Изъяты и те самые 10 000 тенге, которые водитель дал представителю власти", – сообщили в пресс-службе областного ДП.

В настоящее время по данному факту УСБ проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 367 УК РК (дача взятки).

Как отметил сам офицер полиции, отказавшийся от взятки, по-другому он не смог поступить, и действовал строго в рамках Закона.

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