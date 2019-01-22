Пассажир рейса Сургут - Москва потребовал направить самолет в Афганистан

Самолет прямо в пути изменил траекторию движения.

Один из пассажиров авиарейса Сургут - Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан, пишет "Интерфакс".

Согласно данным сервиса Flight Radar, на борту "Боинга 737" произошла нештатная ситуация. Самолет изменил направление полета, судя по траектории, можно предположить, что он направляется в Ханты-Мансийск. В справочной службе аэропорта Сургута агентству сообщили, что рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот".

"У нас нет никакой информации, только то, что самолет благополучно вылетел", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает сайт телеканала РЕН ТВ, лайнер захватил вооруженный человек.

По данным портала Flightradar, самолет направили в сторону аэропорта вылета.

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