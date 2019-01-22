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Издевательство над школьниками: В МВД прокомментировали видео

Все участники хулиганских действий установлены.

Фото : Скриншот22 января 2019, 19:08

21 января 2019 года в социальных сетях распространен видеоролик, на котором группа подростков, предположительно старшеклассники, издевались над ребятами младших классов, сообщает Zakon.kz.

Действия на видеозаписи происходили 18 января в городе Туркестане. Все участники хулиганских действий установлены. В настоящее время проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК (хулиганство группой лиц).

"Учитывая обстоятельства, при которых пострадали подростки, Министерство внутренних дел намерено детально разобраться в произошедшем и инициировать перед местными исполнительными органами региона проведение комплекса профилактических мероприятий", - заявил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмас Садубаев.


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