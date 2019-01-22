Зарплата 275 тысяч бюджетников в Казахстане повысится в среднем на 30%

В первую очередь повышение доходов коснется тех, чей месячный доход на уровне минимальной заработной платы или 28 тысяч тенге.

С 1 января в Казахстане повысились зарплаты. В первую очередь повышение коснулось тех, у кого минимальные доходы. На увеличение окладов теперь могут рассчитывать и бюджетники. Об этом говорил Президент в своем Послании в прошлом году. Оно посвящено повышению благосостояния граждан, сообщает Хабар24.

В первую очередь повышение доходов коснется тех, чей месячный доход на уровне минимальной заработной платы или 28 тысяч тенге. С этого года такие работники будут получать 42,5 тыс. тенге. В Министерстве труда и социальной защиты населения отмечают, что в целом увеличение размера минимальной заработной платы приведет к повышению ежемесячных выплат 1 миллиона 300 человек. На это из республиканского бюджета ежегодно будет выделяться 86 миллиардов тенге. Отмечается, что минимальная заработная плата продержится на уровне 42,5 тыс. тенге до 2021 года. Раньше она повышалась ежегодно.

Согласно трудовому законодательству размер месячной заработной платы работника не может быть ниже МЗП. В этой связи с 1 января 2019 года повышение з/п коснется работников, чей доход будет ниже МЗП. В связи с этим будет повышена з/п бюджетников и гражданских служащих, - говорит директор Департамента внутреннего аудита МТСЗН РК Гульнар Алимбекова.

Изменения в зарплате ощутят 275 000 бюджетников. Их доходы в среднем вырастут на 30%. Среди врачей больше всего почувствуют разницу те, кто работает в стационарах. Повышение заработной платы напрямую связано с нагрузкой на специалистов.

Самый максимальный период ожидания достигает двух месяцев. Но это крайне редко. Когда мы говорим о каких-то специалистах, которые, будем говорить, единичные. В основном это касается приема детских врачей, педиатров. Естественно, мы стремимся к тому, чтобы уровень ожидания приема пациентов был не более двух недель, - поясняет руководитель Управления общественного здравоохранения города Астаны Камалжан Надыров.

Для повышения зарплат учителям на ближайшие три года выделено 50 млрд тенге. Прибавка будет происходить по результатам тестирования. В целом, по информации Минтруда и социальной защиты, в стране получают низкую зарплату 1,5 миллиона человек. Они числятся у 128 тысяч работодателей. Готовность повысить заработную плату выразили для 705 тысяч человек. Их оклад повысится в среднем на 18% – с 41 000 до 55 000 тенге. Кроме того, с 1 января снижено налогообложение низкооплачиваемых сотрудников. Таким образом, без нагрузки на работодателя удалось добиться увеличения выплат работникам.

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