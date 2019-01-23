Четырем категориям казахстанцев могут списать долги по ипотеке

Предложение общественников находится на рассмотрении, но о фактическом разрешении вопроса и деталях говорить пока рано.

Социально-уязвимой категории казахстанцев могут списать ипотечные долги. Об этом телеканалу "Астана" рассказали в общественном объединении "Ел бірлігі", передает Zakon.kz.

Шанс полностью освободиться от долгового ипотечного бремени могут получить четыре категории заемщиков: инвалиды 1 и 2 групп, ветераны Великой отчественной войны и приравненные к ним лица, семьи, воспитывающие детей инвалидов и несовершеннолетние казахстанцы, которым ипотека досталась в наследство от умерших родителей. По предварительным данным общественников, таковых в Казахстане насчитывается около 600 человек.

Умит Багиянова борется с банками за списание долга последние 2 года. Кредит в почти 200 тысяч долларов женщина взяла в 2006 году вместе с братом. В качестве залога предоставили 2 дома родственников. Сама заемщица мать-одиночка, а брат - многодетный отец, инвалид второй группы.

- Сейчас дома родственников выставляют на продажу. Постоянно ссоримся из-за этого, у брата поднимается давление. Надеемся, что нам спишут все долги и этот кошмар наконец-то закончится, - сказала Умит Багиянова.

Руководитель общественного объединения "Ел бірлігі" Шолпан Ризабекова участвовала в заседании рабочей группы при Нацбанке. Оно проходило без СМИ. Необходимость списать долги малоимущим ипотечникам назрела давно, считает Ризабекова. Говорит, что некоторые должники свели счеты с жизнью, их обязательства по погашению перешли по наследству детям. Списание же долгов может произойти за счет оставшихся средств, выделенных на программу рефинансирования.

- В целом необходимо решить проблемы инвалидов 1, 2 групп, неполных семей, ветеранов войны, пенсионеров, находящихся в трудной жизненной ситуации. Конечно, это для них очень важно. Мы очень рады тому, что Национальный банк одобрил наше предложение. Это правильно, потому что это сильно поможет заемщикам, - сказала руководитель ОЮЛ "Ел бірлігі" Шолпан Ризабекова.

Ипотечникам облегчают долговую нагрузку с 2015 года. Тогда правительство и национальный банк утвердили программу рефинансирования долларовых ипотечных займов: банки простили пени, просрочки и прочие платежи, а основной долг пересчитали в тенге. На это выделили 130 млрд. тенге. Но погашать долг по новым условиям социально - уязвимым заемщикам оказалось тоже не по силам. Одним из барьеров одобрения такой инциативы, по мнению общественников, является налоговое законодательство. Списание задолженности налоговиками считается как прибыль, за которую банку придется делать отчисление в государственную казну. Эти и другие вопросы стороны надеются решить на очередных заседаниях рабочей группы.

В самом национальном банке подтвердили, что предложение общественников действительно находится на рассмотрении, но от официальных комментариев представители финрегулятора отказались, ссылаясь на то, что о фактическом разрешении вопроса и деталях говорить пока рано.

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