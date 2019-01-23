Какие нарушения допускают микрокредитные организации

По итогам выявленных нарушений в отношении МФО применено 52 санкций и ограниченных мер воздействия.

Национальный банк по итогам 2018 года провел мониторинг и анализ наиболее часто допускаемых микрокредитными организхациями (МФО) нарушений прав и законных интересов потребителей услуг микрофинансовых организаций, передает Zakon.kz.

По итогам выявленных нарушений в отношении МФО применено 52 санкций и ограниченных мер воздействия, в том числе:

- 18 санкций (ТОО "Микрофинансовая организация "Караганда Микрофинанс", ТОО "Микрофинансовая организация "Экспресс Займ", ТОО "МФО "Аксай", ТОО "Микрофинансовая организация "Финансовый магазин", ТОО "Микрофинансовая организация "Кредит - регион", ТОО "Микрофинансовая организация "HeartAsiaCredit", ТОО "Микрофинансовая организация "Finbox", ТОО "Микрофинансовая организация "ҚАЗЫНА КРЕДИТ", ТОО "Микрофинансовая организация "СЕНІМ –VMY"), в виде наложения и взыскания штрафов;

- 36 ограниченных мер воздействия в виде письменных предписаний (ТОО "Микрофинансовая организация "Абзал-Кредит", ТОО "МФО "SM-INVEST", ТОО "МФО "Азиатский кредитный фонд", ТОО "Микрофинансовая организация "Инкар & S", ТОО "МФО "Теньгофф", ТОО "МФО "Аксай", ТОО "Микрофинансовая организация "Орал", ТОО "Микрофинансовая организация "Инкар & S", ТОО "Микрофинансовая организация "Микрокредит", ТОО "Микрофинансовая организация "Экспресс Займ", ТОО "Микрофинансовая организация "Қыран инвест", ТОО "Микрофинансовая организация "Шу", ТОО "Микрофинансовая организация "МАКС-М", ТОО "Микрофинансовая организация "Эверест Финанс", ТОО "Микрофинансовая организация "Қазақ несие", ТОО "Микрофинансовая организация "Досжан - Инвест", ТОО "МФО "Batys kapital", ТОО "МФО "MKM-Kredit", ТОО "Микрофинансовая организация "Альянс Орда Финанс", ТОО "Микрофинансовая организация "Эверест Финанс", ТОО "Микрофинансовая организация "Иртыш", ТОО Микрофинансовая организация "FinansInvest", ТОО "МФО "Атамекен Тараз", ТОО "Микрофинансовая организация "ҚазАқша", ТОО "Микрофинансовая организация "СЕНІМ –VMY", ТОО "Микрофинансовая организация "Комфорт Финанс", ТОО "Микрофинансовая организация "HeartAsiaCredit", ТОО "Микрофинансовая организация "Кредит - регион", ТОО Микрофинансовая организация "Сенат 2050", ТОО "Микрофинансовая организация "Казкредит", ТОО "МФО "Береке").

Результаты проведенного анализа показали, что МФО были допущены нарушения, связанные с:

- несоответствием договора о предоставлении микрокредита требованиям законодательства РК;

- осуществление микрофинансовой деятельности без соответствующего разрешения Национального банка;

- превышением предельного размера ГЭСВ;

- нарушением порядка размещения правил предоставления микрокредитов в месте, доступном для обозрения и ознакомления;

- предоставлением недостоверных сведений в кредитное бюро.

- нарушением порядка и сроков предоставления отчетности;

- непредоставлением, а равно несвоевременным предоставлением поставщиком информации в кредитное бюро сведений, полученной от субъекта кредитной истории, представление которых требуется в соответствии с законодательством РК о кредитных бюро и формировании кредитных историй, либо представление недостоверных сведений;

- неуказанием в договорах о предоставлении микрокредита размера годовой эффективной ставки вознаграждения, рассчитанной в порядке, установленном законодательством республики;

- невыполнением обязанностей, возложенных Национальным банком посредством применения ограниченной меры воздействия;

- нарушением порядка и сроков предоставления отчетности;

- некорректным ведением бухгалтерского учета по займу;

Касательно обязательных требований к содержанию договора о предоставлении микрокредита.

Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законодательством (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Договор о предоставлении микрокредита содержит:

- наименование МФО и фамилию, имя и отчество (при его наличии) заемщика - физического лица или наименование заемщика - юридического лица;

- сумму предоставленного микрокредита;

- полный перечень комиссий и иных платежей, а также их размеры, подлежащие взиманию в связи с выдачей и обслуживанием микрокредита;

- сроки погашения микрокредита;

- способ погашения микрокредита (в наличном и (или) безналичном порядке, единовременно либо частями);

- метод погашения микрокредита: аннуитетный или дифференцированный, либо другой метод в соответствии с правилами предоставления микрокредитов;

- очередность погашения задолженности по микрокредиту;

- порядок исчисления и размер неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное погашение основного долга и уплату вознаграждения;

- график погашения микрокредита, подписанный обеими сторонами договора о предоставлении микрокредита, с указанием дат погашения и размеров очередных платежей, содержащих суммы погашения микрокредита и вознаграждения, остатков суммы микрокредита на дату следующего погашения, а также с указанием общей суммы микрокредита и вознаграждения на дату подписания договора о предоставлении микрокредита;

- обеспечение исполнения заемщиком обязательств по договору о предоставлении микрокредита (при его наличии);

- размер ставок вознаграждения по микрокредиту, в том числе размер годовой ставки вознаграждения и ГЭСВ (реальную стоимость микрокредита), рассчитанной в порядке, установленном статьей 5 Закона;

- права и обязанности сторон договора о предоставлении микрокредита;

- ответственность сторон;

- иные условия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При передаче задолженности коллекторскому агентству на досудебное взыскание, МФО не вправе:

во-первых, обращаться с иском в суд о взыскании задолженности;

во-вторых, требовать выплаты вознаграждения, начисленного в период нахождения задолженности в работе у коллекторского агентства, а также начислять в указанный период неустойку (штраф, пеню) за несвоевременное погашение основного долга и вознаграждения.

Согласно пункту 4-1 статьи 4 Закона установлено, что при уступке микрофинансовой организацией права (требования) по договору о предоставлении микрокредита третьему лицу требования и ограничения, предъявляемые законодательством РК к взаимоотношениям кредитора с заемщиком в рамках договора о предоставлении микрокредита, распространяют свое действие на правоотношения заемщика с третьим лицом, которому уступлено право (требование).

Нарушение третьим лицом, которому уступлено право, требований и ограничений, предъявляемых законодательством РК к взаимоотношениям кредитора с заемщиком в рамках договора о предоставлении микрокредита, влечет ответственность, установленную законадательством.

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