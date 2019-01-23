9-летняя казахстанка примет участие в Golden Star Kids-2019

Девочка получила приглашение от мэра Анталии.

Подготовка казахстанки к участию на крупном фестивале талантов Европы и Азии Golden Star Kids 2019 идет полным ходом, передает Zakon.kz.

9-летняя Ксения Сунь из Актобе получила приглашения от мэра турецкой Анталии на фестиваль Golden Star Kids - 2019. Мероприятие проходит в рамках дня защиты детей Турции "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" в Анталии уже на протяжении двух лет.

В этом году смотр детских талантов состоится весной с 14 по 23 апреля.

"Делегатов из Казахстана впервые пригласили в этом году. Ксения Сунь сейчас готовит гимнастический номер для шоу талантов, 3-минутное видео про Казахстан, эксклюзивный национальный костюм для шоу дружбы народов и бальное платье для гранд-финала. Для нее большая честь представлять Казахстан на международных конкурсах а также соревнованиях", – рассказали в дирекции Ежегодного национального фестиваля красоты и талантов "Prince and Princess Kazakhstan", которая и будет сопровождать девочку.

Участница из Казахстана в свои 9 лет уже обладает международными титулами: "Little Miss Planet-2017 Winner" ("Маленькая Мисс Планеты 2017"), Winner "World Rising Star Beauty 2018”, 3 место на Международном телевизионном шоу "Super Child Model & Contest 2018", 2 место на Super Child Model International 2018 среди 215 участников со всей Азии.

Также она является победительницей Национального фестиваля красоты и таланта "Princess and Princess Kazakhstan 2017", официальной супермоделью Международной недели моды "Asian Kids Fashion Week 2018”,

Владеет 4 языками ( русский, китайский, английский и казахский) и занимается гимнастикой.

Альберт Ахметов

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