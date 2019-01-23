Бахтияр Адамжан принял участие в престижном культурном мероприятии в Риме

Выступления Адамжана на европейских площадках проходят с неизменным успехом.

Ведущий солист театра "Астана Опера" Заслуженный деятель Казахстана Бахтияр Адамжан принял участие в самом престижном культурном мероприятии в Риме, передает пресс-служба Астана-Опера".

Два дня подряд, 20 и 21 января, на сцене зала Santa Cecilia Hall концертного комплекса Auditorium Parco della Musica в рамках проекта "Les Étoiles" проходил гала-концерт звезд мирового балета.

Совместно с примой театра Ла Скала Николеттой Манни известный казахстанский артист выступил в заглавной партии Юноши в балете "Юноша и Смерть" в постановке именитого французского хореографа Р. Пети.

Обладатель Гран-при многих международных конкурсов Бахтияр Адамжан также исполнил па-де-де из балета "Дон Кихот" Л. Минкуса и па-де-де Дианы и Актеона из балета "Эсмеральда" Ц. Пуни вместе с примой Венгерской государственной оперы Татьяной Мельник.

В концерте, посвященном 100-летнему юбилею выдающейся балерины XX века Марго Фонтейн, приняли участие ведущие солисты международных театров, таких как лондонский Королевский балет, Большой театр России, Национальный балет Испании, Мариинский театр, Михайловский театр, Американский театр балета, Государственный балет Берлина, и др.

Выступления Бахтияра Адамжана на европейских площадках проходят с неизменным успехом, поклонники творчества блистательного казахстанского артиста не только сопровождают каждый его выход на сцену бурными овациями, но и ждут после концерта возле выхода из театра, чтобы выразить свое восхищение, сделать фото на память и взять автограф.

Подобные выступления отечественных звезд продвигают современную казахстанскую культуру в мировом пространстве и являются частью реализации планов Министерства культуры и спорта РК по претворению в жизнь программы Президента Назарбаева "Рухани жаңғыру".

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