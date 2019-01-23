Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Назарбаев принимает участие в церемонии открытия Года молодежи в Казахстане

Накануне был презентован логотип года. По задумке авторов он символизирует полет стаи журавлей.

Фото : ТоболИнфо23 января 2019, 11:40

В павильоне "Нұр Әлем" на территории ЭКСПО президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принимает участие в церемонии открытия Года молодежи, передает корреспондент
Zakon.kz.

Начало церемонии ознаменовалось "живым" исполнением гимна Казахстана без музыкального сопровождения.

Напомним, указом Нурсултана Назарбаева 2019 год объявлен Годом молодежи.

Участие в мероприятии принимают победители конкурса "100 новых лиц", выпускники "Болашака", молодые ученые и бизнесмены. Накануне был презентован логотип года. По задумке авторов он символизирует полет стаи журавлей.

Оксана Скибан, Астана


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты