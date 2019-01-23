Назарбаев принимает участие в церемонии открытия Года молодежи в Казахстане

Накануне был презентован логотип года. По задумке авторов он символизирует полет стаи журавлей.

В павильоне "Нұр Әлем" на территории ЭКСПО президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принимает участие в церемонии открытия Года молодежи, передает корреспондент

Zakon.kz.

Начало церемонии ознаменовалось "живым" исполнением гимна Казахстана без музыкального сопровождения.

Напомним, указом Нурсултана Назарбаева 2019 год объявлен Годом молодежи.

Участие в мероприятии принимают победители конкурса "100 новых лиц", выпускники "Болашака", молодые ученые и бизнесмены. Накануне был презентован логотип года. По задумке авторов он символизирует полет стаи журавлей.

Оксана Скибан, Астана

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