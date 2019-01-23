Ряд руководителей Казгидромета задержали сотрудники КНБ
Их подозревают в совершении преступления.
Фото : КНБ РК23 января 2019, 13:13
Задержаны некоторые руководители РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz со сслыкой на пресс-службу КНБ.
По сообщению ведомства, 17 января в результате реализованных Комитетом национальной безопасности мероприятий, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.366 УК РК задержаны ряд руководителей РГП "Казгидромет".
"В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - заключили в КНБ.
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