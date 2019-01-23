Азат Перуашев предлагает переименовать Казахстан

Депутаты предлагают рассмотреть вопрос о возвращении стране официального наименования "Казахская Республика".

Мажилисмен Азат Перуашев на пленарном заседании Мажилиса РК обратился к Премьер-министру Бактыжану Сагинтаеву с вопросом о возвращении нашей стране официального наименования "Казахская Республика", передает Zakon.kz.

"Ради спасения нации от катастрофы, руководители Алаш Орды пошли на переговоры с Советской властью; а войдя в состав КирРевкома– служили своему народу, и прежде всего, боролись за закрепление территории и единство казахской земли. В августе 1920 года на заседании СовНарКома в Москве, бурно обсуждавшим будущие границы, несколько раз с докладами выступал Алимхан Ермеков. В указанных заседаниях Совнаркома также принимали активное участие Ахмет Байтурсын,Алихан Бокейхан и 12 других членов казахской делегации. Опираясь на данные проведённых научных экспедиций Алихана Бокейхана, они доказали принадлежность казахской территории нашему народу. В результате этих усилий, в том же году была образована Автономная Советская Республика, а с 1925 года ей присвоили название по исконному имени нашего народа – Казахская АССР. И хотя вскоре все герои "Алаш" были репрессированы, их жизнь и подвиг были не напрасны, ярким доказательством чему служит сегодняшний Независимый Казахстан", - сказал Азат Перуашев.

Демократическая партия "Ак жол" предлагает:

1) На государственном уровне уделить внимание 100-летию Казахской Республики и достойно отметить эту дату: организовать научные конференции, издать труды участников событий, присвоить их имена объектам и улицам,выпустить почтовые марки, памятные монеты и т.д.

2) Наряду с использованием названия "Казахстан", предлагаем рассмотреть вопрос о возвращении нашей стране официального наименования "Казахская Республика".

Такую инициативу выдвинул Глава государства Нурсултан Назарбаев, в ходе обсуждения концепции "Мангілік Ел" ещё пять лет назад.

"Считаем, что пришло время для практической реализации предложения Президента. Нужно называть вещи своими именами: чёрное-чёрным, белое-белым, а казахов – казахами. Уверены, что возвращение Республике её исконного имени "Казахская", которое признавала даже тоталитарная власть, - не только восстановит историческую справедливость, но и придаст огромный импульс для единства и дружбы наших соотечественников всех национальностей", - подытожил он.

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