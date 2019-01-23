Президент РК: Настало время для доступной науки и образования

Активное содействие молодым ученым очень важно.

Нурсултан Назарбаев рассказал о доступном образовании для молодежи на церемонии открытия Года молодежи, передает Zakon.kz.

"Активное содействие молодым ученым очень важно. Время показало, что мы приняли верное решение, когда учредили программу "Болашак" в самое трудное время для нашей страны. Мы не могли платить пенсии старикам - не было денег в казне, не могли платить зарплаты учителям, врачам, даже армии. Несмотря на это, мы стали направлять молодежь в лучшие вузы мира и государство платило за каждого в год от 30 до 50 тысяч долларов. И вот таким образом сейчас обучается 14 тысяч молодых людей, еще родители направляют всего 20 тысяч. Вернулось из них 12 тысяч и работают в нашей экономике. После был создан Назарбаев университет на уровне лучших мировых стандартов", - отметил Президент.

Назарбаев уточнил, что каждый год выпускается 12 тысяч болашаковцев.

"И вот 12 тысяч болашаковцев, каждый год выпуск студентов Назарбаев университета, КБТУ, IT-университет - они создали уже сейчас будущую элиту нашей страны. Необходимо помочь молодым ученым воплощать свои идеи в реальные проекты. Я лично собираюсь этим заниматься, и рекомендую правительству специально рассмотреть эти вопросы. С этой целью поручаю правительству увеличить грантовое финансирование фундаментальных и прикладных исследований молодых ученых на 3 млрд тенге ежегодно", - сказал глава государства.

"Настало время сделать науку и образование доступным для всей молодежи", - заключил Елбасы.

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