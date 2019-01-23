Назарбаев высказался о повышении стипендий студентам и волонтерстве

Глава государства дал поручение правительству.

Студенчество является мощным ресурсом добровольчества и благотворительности, напомнил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на торжественной церемонии, посвященной открытию Года молодежи, которая проходит в павильоне "Нұр Әлем" на территории ЭКСПО, передает Zakon.kz.

"Студенчество является мощным ресурсом добровольчества и благотворительности, о чем в выступлениях звучало. Это помогает молодым людям быстрее адаптироваться на рынке труда, способствует их дальнейшей самореализации", - отметил президент.

По международным оценкам, одна треть сотрудников 300 самых крупных компаний мира еженедельно тратят на волонтерство до одного часа рабочего времени.

"Мы об этом даже не думали. Надо специально поработать. Поэтому правительство должно поработать над тем, чтобы повышать стипендии тем учащимся вузов, которые занимаются волонтерством. Примерно на 30%. Это существенная поддержка для студентов и польза для населения", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Оксана Скибан, Астана.

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