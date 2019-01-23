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Какие проблемы актуальны для современной молодежи

Как известно, проблема безработицы в сельской местности является одной из главных причин оттока сельской молодежи в города.

Фото : НИЦ "Молодежь"23 января 2019, 16:25

Заместитель директора НИЦ "Молодежь" Асем Кайдарова рассказала Zakon.kz о том, с какими проблемами сталкивается современная молодежь.

"Одним из измерений социального самочувствия молодежи является выявление ключевых проблем в местах проживания и определение степени их актуальности. Наиболее актуальными для современной казахстанской молодежи оказались экономические проблемы", - считает она.

В пятерку наиболее проблемных сфер жизнедеятельности молодежи по результатам исследования НИЦ "Молодежь" входят: экологическая ситуация, медицинское обслуживание, занятость и возможности трудоустройства, возможности для достижения поставленных целей и жилищные вопросы.

"Задачи, поставленные главой государства в Год молодежи, смогут стать решением таких острых вопросов, как безработица и создание условий для доступного жилья. Из всех проблем, волнующих молодежь, особое внимание в Год молодежи будет уделено проблемам в сфере трудоустройства. Совершенствование деятельности молодежных ресурсных центров поможет социализации молодежи в обществе. Молодежь ждет от Года молодежи адресной работы. Как известно, проблема безработицы в сельской местности является одной из главных причин оттока сельской молодежи в города. Реализация программы "Жасыл ел" на селе поможет решить некоторые проблемные вопросы сельской молодежи и поспособствовать развитию села", - заключила Асем Кайдарова.

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