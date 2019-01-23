Объем валового регионального продукта Туркестанской области составил более одного трлн тенге

На сегодняшний день объем промышленной продукции - 439,1 млрд. тенге.

По итогам 2018 года в Туркестанской области сохранился рост важнейших социально-экономических показателей, передает пресс-служба аппарата акима ЮКО.

К примеру, объем валового регионального продукта за январь-сентябрь 2018 года составил 1 трлн. 103,9 млрд. тенге, по сравнению с соответствующим периодом 2017 года рост составил 103,9%.

В рамках Карты индустриализации в 2018 году было запущено 10 проектов на сумму 18,2 млрд. тенге. В частности, в Ордабасинском районе состоялось открытие предприятия ТОО "Green technology industries" по переработке полиэтилентерефталатовых отходов (ПЭТ) и производству штапельного волокна. В настоящее время запущен 1-ый этап проекта. Кроме того, состоялся торжественный запуск завода по переработке верблюжьего молока ТОО "GOLDEN CAMEL GROUP LTD. Также, впервые в области был создан СПК «Племенное хозяйство. Продукции козьего молока «Ордабасы», а в Ордабасинском районе запущен новый кирпичный завод ТОО "Бадам өнімдері". В Толебийском районе открыт цех ТОО «Балмұздақ» по производству мороженого и шоколада. Помимо этого, в Шардаринском районе запущен рыбоперерабатывающий завод ТОО "Байтерек ББМ", а в Келесском районе завод ТОО "ТМстрой21" по производству вязальной нити. В свою очередь, в Сайрамском районе ТОО "Бирлик-4" запустило цех по переработке сельскохозяйственной продукции, а в Казыгуртском районе ТОО Асыл-бастау.kz" открыло завод по производству сливочного масла и сухого обезжиренного молока. Вместе с тем, в городе Арысь ТОО "Минеральная вода Арыс" наладило производство минеральной воды и безалкогольных напитков.

Следует подчеркнуть, на сегодняшний день объем промышленной продукции составил 439,1 млрд. тенге. В том числе, в обрабатывающей промышленности произведено продукции на общую сумму 236,9 млрд. тенге. По сравнению с 2017 годом рост составил 100,7%. Наряду с этим, увеличилось производство продуктов питания на 3,6%, продукции легкой промышленности – на 6,3%, химической продукции – на 7,0%, фармацевтической продукции – на 4,0%, электрооборудования – на 7,3%.

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