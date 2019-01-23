Застройщица в Актау продавала одну и ту же квартиру по девять раз

Вопрос о махинациях подняли дольщики.

В Актау начали расследование в отношении застройщика, который перепродавал одни и те же квартиры несколько раз. Заявления уже написали 60 человек. По их подсчетам, хозяйка строительной компании задолжала полтора миллиарда тенге. Обманутые вкладчики пришли в акимат, чтобы узнать, как вообще начал строиться дом без единого разрешения, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Попасть в зал заседаний на встречу с чиновниками все желающие смогли с большим трудом. Обманутых дольщиков было так много, что просто не хватило мест. Волновало людей, как могло начаться строительство дома без разрешения и контроля со стороны властей. Ответов на все вопросы несостоявшиеся новоселы так и не услышали.

Ануар Паритов:

- 15 миллионов положила, без дома осталась. В месяц по 400 тысяч платила, и тут выясняется вот такое. Представляете, какой шок у человека. Она просто на 12 килограммов за два месяца похудела. Да, это шок, с нервным срывом в больницу попала. И таких историй 400 штук там ходит. И никто толком не спит, потому что мы засыпаем с мыслями: "А что будет, а что будет?" Мы у дверей стоим, околачиваемся возле акиматов, возле ГУВД всяких там.

Оказалось, что хозяйка строительной фирмы умудрилась перепродать одни и те же квартиры по девять раз и на сегодняшний день должна уже полтора миллиарда тенге. Но отправлять ее в тюрьму люди не хотят. Тогда, говорят, точно не увидят ни квартир, ни денег. В полиции все же возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Берик Кулмагамбет, прокурор г. Актау:

- В настоящее время поступило порядка 60 заявлений, 17 лиц опрошены в качестве потерпевших. Производится выемка всех необходимых документов, в частности, это договоры, бухгалтерская документация. Будет произведена соответствующая судебно-бухгалтерская экспертиза, на основании которой будут сделаны соответствующие выводы.

Оказалось, только за последние полгода Сангуль Аманжолову уже дважды штрафовали за отсутствие разрешительных документов на строительство. Но почему после этого стройку не приостановили, дольщики понять не могут. Чиновники же заверяют, что хозяйка самовольно возобновляла работы. Правда, так ничего и не закончила.

Темирбек Асауов, начальник управления ГАСК Мангистауской области:

- До проектно-сметной документации они должны были с городским акиматом эскизный проект согласовать. И потом архитектурный план заданий должен. После этого они должны были проектно-сметные документации госэкспертизы... У нее вот такие госэкспертизы, документов нет, поэтому они разрешение не брали, не могли взять у ГАСКа.

Сама Сангуль Аманжолова сейчас под подпиской о невыезде. Она настаивает, что причиной неоднократной перепродажи квартир стал сбой компьютера. Чиновники пообещали дольщикам рассмотреть варианты помощи. Пострадавшие же продолжают выплачивать кредиты за первоначальные взносы и жить при этом в съемном жилье.

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