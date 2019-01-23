Тысячи человек участвуют в протестах в Венесуэле

Проходят антиправительственные марши протеста против президента Мадуро, а также манифестации его сторонников.

Тысячи человек участвуют в среду в уличных акциях в столице Венесуэлы Каракасе, сообщил РИА Новости очевидец с места событий.

По его словам, с раннего утра люди стали собираться на местах сбора. Это касается как противников президента Николаса Мадуро, так и его сторонников. Они перекрыли крупные магистрали города, которые превратились в места сбора людей. Движение по ним остановлено.

В среду в Венесуэле проходят антиправительственные марши протеста против президента Мадуро, а также манифестации его сторонников. Число жертв беспорядков и столкновений, которые начались еще до маршей, уже достигло четырех человек, сообщила газета Comercio со ссылкой на полицию страны.

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