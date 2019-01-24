Алматинку без её ведома лишили гражданства Казахстана

Рядовой поход в ЦОН за адресной справкой обернулся для жительницы Алматы шоком.

В непростой ситуации оказалась жительница Алматы. Мать троих детей случайно выяснила, что не является резидентом нашей страны. Причем, по версии чиновников, заявление она писала собственноручно, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Рядовой поход в ЦОН за адресной справкой обернулся для жительницы Алматы шоком: сотрудники объяснили Айсулу Шаймардановой, что получить нужный документ она не может, поскольку не является гражданкой Казахстана. Женщина обратилась в миграционную службу, где досадный факт утраты гражданства подтвердили.

- На Ваше заявление сообщаем, что в отношении Вас была зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан, так как поступили сведения о приобретении Вами гражданства другого государства, - говорилось в ответе управления миграционной службы департамента полиции Алматы на заявление Айсулу Шаймардановой.

- Здесь указано, что, якобы, я в 2017 году в июне написала заявление с просьбой о гражданстве другой страны. Какой страны – не указано. Никто не знает до сих пор, никто мне на этот вопрос еще не ответил. Меня здесь отправляют в МИД. Якобы, я в министерство иностранных дел написала это заявление. Официально заявляю: я не писала никаких заявлений, - сказала Айсулу Шаймарданова.

Во внешнеполитическом ведомстве слова женщины подтверждают: мать троих детей и не думала никуда переезжать.

По предварительной информации, запрошенной в загранучреждениях Республики Казахстан, факт подачи Вами заявления на регистрацию утраты гражданства не подтвержден, - сообщалось в ответе министерства иностранных дел на письмо Айсулу Шаймардановой.

Надо отметить, что подобные оплошности в миграционной службе происходят нередко. 62-летний житель Караганды, который пришел в ЦОН оформить пособие, так же случайно выяснил, что уже 12 лет является гражданином Германии. Пожилые супруги из Алматы были разлучены из-за ошибки управления миграции. На границе женщину сняли с поезда, поскольку Нина Ивановна оказалась в списке невъездных в Казахстан. Пенсионерка была вынуждена жить у чужих людей, пока ее не исключили из списка. С управлением миграционной службы она судится до сих пор.

Юристы советуют в подобных ситуациях действовать решительно и не ждать, что все уладится само собой.

- В первую очередь, можно обратиться в правоохранительные органы – это в департамент внутренних дел по выяснению данного факта, в прокуратуру, в Комитет национальной безопасности. А также для начала можно применить законодательство в своей сфере – это Закон "О гражданстве", статья 18, где говорится о восстановлении гражданства. В нескольких вариантах двигаться. То есть, подавать в уполномоченные органы, в суд, в правоохранительные органы и защищать свои права, - сказала юрист Нура Утебаева.

Айсулу планировала в феврале выйти на новую работу, но теперь женщина сомневается, что успеет к этому сроку восстановить гражданство и получить все необходимые справки.

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