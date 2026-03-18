Алматинка откликнулась на "вакансию" о дистанционной работе и лишилась свободы

Жительница Алматы откликнулась на объявление об удаленном заработке и лишилась свободы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали, что сотрудники Управления по противодействию киберпреступности ранее пресекли деятельность, связанную с массовой регистрацией абонентских номеров для их дальнейшего использования в мошеннических схемах.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана жительница города, у которой изъято значительное количество SIM-карт различных мобильных операторов, а также мобильные устройства, применявшиеся для их активации. Установлено, что женщина действовала по указанию кураторов из интернета, откликнувшись на объявление о "дистанционном заработке". За денежное вознаграждение она приобретала SIM-карты, регистрировала их в популярных мессенджерах и передавала коды подтверждения третьим лицам", – рассказали в ДП.

В дальнейшем активированные абонентские номера использовали в преступных схемах, в том числе для совершения мошеннических звонков.

Решением суда женщина признана виновной и осуждена к трем годам лишения свободы.

Полиция предупреждает: предложения о "леком заработке" в интернете зачастую используются преступниками для вовлечения граждан в противоправную деятельность. За участие в подобных схемах предусмотрена уголовная ответственность.

