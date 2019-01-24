Очень много нарушений - общественники о школьном питании

В 47 из 84 школ грубые нарушения и правил торговли, и санитарных норм, и нарушения технологического процесса при приготовлении блюд.

Бизнесмены обвиняют чиновников в нарушении предпринимательского кодекса. По их словам, школьные столовые проверяют люди без спецразрешения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

В конце прошлого года был проведен мониторинг нескольких школ. Комиссия из числа родителей выявила ряд нарушений. Ревизоры утверждают, что детей кормят неподобающей едой в антисанитарных условиях. Пока активные мамы и папы настаивают на том, что при таком подходе школьники из буфета могут прямиком отправиться в больницу. Предприниматели с заявлениями категорически не согласны и просят их защитить.

Проверять работу школьных столовых, как и деятельность любого малого бизнеса, госорганы могут только после конкретных жалоб. Таков предпринимательский кодекс. Однако, предвосхищая очередные происшествия, родительская общественность Астаны решила устроить свою ревизию. В этом активистов поддержал акимат. Бизнесмены считают действия управления образования незаконными.

- Это должно осуществляться на основании предпринимательского кодекса, где есть целая глава посвященная контролю и надзору. Я еще раз повторяю: контроль и надзор должны осуществлять только госорганы. Не какие-то общественные комиссии, межведомственные комиссии. Никто не имеет право это делать, - сказал член совета по защите прав предпринимателей Канат Елеусизов.

- Вооружившись видеокамерами сотовых телефонов, не имея при себе разрешительных документов или медицинских санитарных книжек, члены комиссии вели прямые эфиры в интернет. Записывали интервью учащихся во время приема пищи без соответствующего разрешения на это родителей. Вмешивались в технологический процесс, открывая морозильные, холодильные камеры, мешки с мукой и т.д, - рассказала эксперт отдела защиты прав предпринимателей и снижения административных барьеров предпринимателей города Гульмира Молдагалиева.

Общественники заручились и поддержкой партии "Нур Отан", развернули по всей стране проект "Школьные столовые". В конце прошлого года во всех регионах страны провели рейды. Нарушения зафиксированы разные – от антисанитарии до использования некачественных продуктов.

- Очень много нарушений в пищеблоках. Несоблюдение правил хранения продуктов. Мы не только выявили испорченные продукты, но и те продукты, которые, действительно, не рекомендуются. Вообще, запрещены в детском питании, - отметила общественный деятель Гульбану Абенова.

Подкрепляя достоверность слов общественников, эксперты апеллируют неутешительной статистикой – больше половины проверенных школьных столовых столицы не соответствуют нормам.

- Было выявлено в 47 из 84 школ грубые нарушения и правил торговли, и санитарных норм, и нарушения технологического процесса при приготовлении блюд. Нет единого кодекса, нет единого нормативного справочника. Мы не можем однообразно по всей территории Казахстана ввести правила питания школьников, - сказал председатель Казахстанской ассоциации внедрения и контроля политики здорового питания детей и школьников Марат Баелев.

Для того, чтобы все школьники Казахстан перешли на здоровое, сбалансированное питание, эксперты призывают предпринимателей и общественников объединиться и выработать унифицированные правила для школьных столовых – от меню до проверочных нормативов. А пока предприниматели направляют обращения в прокуратуру.

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