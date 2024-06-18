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Прокуратура СКО выявила многомиллионные хищения в детских садах области

Прокуратура СКО выявила многомиллионные хищения в детских садах области, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 12:33 Фото: pixabay
Проверки в дошкольных организациях выявили грубейшие нарушения прав детей. А именно – растрата бюджетных средств, несоблюдение норм санитарных и противопожарных правил, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве привели несколько примеров.

Так, в Айыртауском районе в дошкольном учреждении выявлен факт хищения бюджетных средств на сумму 11,2 млн тенге. Сейчас ведутся следственные действия.

В детских садах Аккайынского, Тайыншинского районов, вопреки требованиям Закона, по госзаказу оплачивались услуги за детей, которые фактически отсутствовали без уважительных причин (медсправок о болезни и заявлений от родителей не имелось), в результате чего из бюджета необоснованно выплачены средства в размере 17 млн тенге.

Практически во всех детских садах области выявлены системные нарушения требований действующего законодательства в области противопожарной и санитарной безопасности.

По актам прокурорского надзора 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и 32 к административной ответственности, возмещены бюджетные средства на сумму 17 млн тенге, нарушения устранены.

"Всего с начала года органами прокуратуры по линии несовершеннолетних защищены права 15 тыс. детей, к различным видам ответственности привлечено свыше 300 должностных лиц". Прокуратура Северо-Казахстанской области

Ранее стало известно, что бухгалтер детского сада в ВКО за три года начислила себе 12 млн тенге.

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