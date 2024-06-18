Прокуратура СКО выявила многомиллионные хищения в детских садах области
В ведомстве привели несколько примеров.
Так, в Айыртауском районе в дошкольном учреждении выявлен факт хищения бюджетных средств на сумму 11,2 млн тенге. Сейчас ведутся следственные действия.
В детских садах Аккайынского, Тайыншинского районов, вопреки требованиям Закона, по госзаказу оплачивались услуги за детей, которые фактически отсутствовали без уважительных причин (медсправок о болезни и заявлений от родителей не имелось), в результате чего из бюджета необоснованно выплачены средства в размере 17 млн тенге.
Практически во всех детских садах области выявлены системные нарушения требований действующего законодательства в области противопожарной и санитарной безопасности.
По актам прокурорского надзора 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и 32 к административной ответственности, возмещены бюджетные средства на сумму 17 млн тенге, нарушения устранены.
"Всего с начала года органами прокуратуры по линии несовершеннолетних защищены права 15 тыс. детей, к различным видам ответственности привлечено свыше 300 должностных лиц". Прокуратура Северо-Казахстанской области
Ранее стало известно, что бухгалтер детского сада в ВКО за три года начислила себе 12 млн тенге.