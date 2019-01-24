Как девочка из Кокшетау одолела рак

Малышке поставили страшный диагноз - миелодиспастический синдром, это разновидность рака крови.

В три с лишним года Жанель Бейсеновой из Кокшетау поставили страшный диагноз. Сегодня все позади - рак можно победить, сообщает Sputnik Казахстан.

Страшный диагноз Жанель поставили 1 июня - в День защиты детей. Миелодиспастический синдром - разновидность рака крови, характерная для взрослых. Родителей девочки предупредили: Жанель - единственный ребенок в Казахстане с таким диагнозом, и протоколов лечения болезни в стране нет.

Победившая рак девочка целует пухлые ручки сестренки. Их мама Айнагуль говорит, что Наргиз пришла в этот мир, чтобы спасти семью. На еще не родившейся девочке была миссия: поделиться кровяными клетками с сестрой и спасти от смертельной болезни.

"Мы ждали донора около двух лет. Нас внесли в международную базу. Сказали, в мире есть два человека, которые могут помочь Жанель. Один живет в Израиле, другой - в Польше. Но потом что-то пошло не так. Посоветовали родить ребенка для пересадки костного мозга. Жомарт (папа Жанель - Sputnik) подходил с вероятностью в 50 процентов, что стволовые клетки приживутся", - вспоминает Айнагуль.

Тем временем, Жанель слабела. Болезнь, начавшаяся с температуры и боли в ногах, делала свое страшное дело. Тело девочки покрыли гнойные фурункулы. Когда до рождения Наргиз оставалось всего два месяца, столичные врачи сказали: медлить дальше нельзя.

"Нас предупредили: если не сделать операцию по пересадке, мы можем потерять дочь, - говорит Айнагуль. - Шел седьмой месяц беременности, Наргиз "не успевала". Это был страшный перелет. Жанель температурила - 41 градус. Я все время выжимала полотенце и молила Всевышнего. Знаю, он нас спас, иначе никак. В турецкой клинике дочь сразу увезли хирурги - вскрывать нарывы", - рассказывает мама девочек.

Операцию в Турции сделали по квоте 21 декабря 2016 года.

Мама Жанель Айнагуль рассказывает: дочь плакала, видя в турецкой клинике детей, повязавших голову платком.

Мама в мечети просила у Всевышнего для нее здоровья, девочка молилась тоже.

"Мама объясняла, эти волосы плохие. Они выпадут и унесут с собой дурацкую болезнь. Что вырастут новые, волшебные волосы и ногти. Мама говорила правду", - поделилась девочка.

Кокшетауцы откликнулись на зов Совета матерей, фонда "Умит - Надежда", многие поделились скромными сбережениями. В благотворительных организациях замечают, что чаще всего пройти мимо чужой беды не могут простые люди.

Собранные полмиллиона тенге (около 1 300 долларов) пошли на перелет отца-донора и на какое-то время проживания в Турции.

Папа - герой

Отец малышек Жомарт - папа с большой буквы. Папа-герой.

"Ну, как вы хотели? Зачем мне дети, если я не готов за них умереть?" - говорит он.

Отец подарил дочери характер бойца и вторую жизнь.

Жомарт Бейсенов работает в департаменте по чрезвычайным ситуациям. Следит, чтобы у спасателей все было в порядке с техникой. В Турции с деньгами приходилось туго. И папа, находясь рядом с выздоравливающим ребенком, нашел себе работу в чужой стране.

"Бывали дни, когда дочь нечем было кормить, когда мы уже в отеле жили. Познакомился с мужчиной Ахмедом, у него жена русская. Подружились. У него фирма своя была. Делали древесный уголь из виноградного и гранатового деревьев, варили котлы. Потом еще по части электричества "калымил". Жанелю оставлял с женщиной из Алматы, она дочку привезла на лечение", - улыбается Жомарт.

Жанель, услышав разговор, поднимает голову.

"Папа, а я ведь тогда тебя заставила похудеть. Волноваться заставила, на диету посадила, на хлопья овсяные", - смеется.

Смешливый, легкий характер, за которым сила и мужество у Жанель передался от папы.

Семья до сих пор раздает долги

Цветными карандашами Жанель рисует дом. У Бейсеновых нет своего, сейчас они живут в предоставленном родственниками. Но злоупотреблять чужой добротой неловко, пора съезжать. Тем более, хозяева планируют его продавать. Купить не скоро получится: семья и сегодня, спустя два с лишним года после операции в Турции, выплачивает кредиты и раздает долги. Идеальным решением, пожалуй, стало бы арендное жилье. Хочется верить, местные власти прислушаются и помогут.

Приговор можно отменить

Жанель нравится учиться. Пока - на дому. Но она мечтает поскорее пойти в школу и завести друзей. Храбрая девочка ездит с мамой раз в два месяца в столицу сдавать анализы. Главный из них - на химеризм, пока он держится на уровне 99 процентов. Это значит, что донорские клетки работают.

Эти 99 процентов Жомарт с Айнагуль страшно боятся сглазить. Но они все равно рассказали историю победы своей дочери. Чтобы тысячи других взрослых и детей поверили: приговор можно отменить. Главное, чтобы рядом были люди, которые ни за что тебя не отдадут.

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