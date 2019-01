Жилье, образование и работа. Что поручил Назарбаев в Год молодежи

Молодежь - это ключевой фактор конкурентоспособности нашей страны в современном мире - Глава государства.

На открытии Года молодежи Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал поручения для создания необходимых условий на обеспечение насущных потребностей молодых казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, это доступное и качественное образование, наличие работы, жилья и возможность создать семью.

Так, на церемонии открытия Президент заявил, что в городах миллионниках - Астане, Алматы, Шымкенте будут строить ежегодно не менее 1000 квартир в год для рабочей молодёжи по принципу арендного жилья. Участие в программах должны принять и крупные предприятия всех форм собственности.

Касаясь вопроса занятости, Глава государства поручил предпринять эффективные меры по сокращению молодежи категории NEET (Not in Education, Employment or Training), минимум, на один процент в год, и довести в итоге до 100 000 человек. Сегодня этот показатель составляет порядка 9 процента или 300 000 человек.

В данном направлении поручено НПП "Атамекен" продолжать работу по бизнес-обучению молодых людей, а Правительству расширить программу грантовой поддержки бизнеса на 20000 грантов для молодёжи. На эти цели будет выделено 32 млрд тенге. Параллельно Правительству поручено создать Фонд поддержки молодежных стартапов.

Кроме этого поставлен акцент на повышении производительности аграрного сектора. Назарбаева впечатлили успехи молодых предпринимателей, представивших на выставке реализуемые проекты в области животноводства и формирования кормовой базы.

Не осталось без внимания повышение доступности и качества высшего образования.

Помимо принятых в Пяти социальных инициативах дополнительных 20000 грантов и 75000 новых мест в общежитиях, поручается повысить стипендии для студентов, занимающихся волонтерством, а также увеличение грантового финансирования проектов молодых ученых на 3 млрд тенге ежегодно.

Необходимо развить дистанционное обучение, вечернее образование и продвижение презентованного на выставке проекта “Open University”. По уровню образованности молодежи сегодня Казахстан находится на 15-м месте мирового рейтинга, по уровню грамотности - на 9-м. По словам Президента, задача - превратить Казахстан в интеллектуальную державу. Поскольку инвестиции в человеческий капитал сегодня относятся к категории наиболее окупаемых.

Правительству также поручено разработать программу "Жас маман", предполагающий модернизацию учебных заведений во всех регионах. В каждой области один топовый университет и десять топовых колледжей должны обновить материально-техническую базу, приглашать зарубежных профессоров и поднять уровень преподавания на международный уровень обучения современным профессиям. На эти цели будет выделено более 60 млрд тенге ежегодно.

Президент подчеркнул важность созидания и самореализации молодежи.

Так, на базе движения "Жасыл Ел" поручено запустить программу "Зеленый город - зеленое село", предполагающий озеленение всех населенных пунктов страны, как городов так и сел.

Наряду с этим, активно развивать студенческое строительное движение, привлекать к участию в крупных строительных проектах, в особенности, в строительстве нового центра Туркестанской области.

Важно воспитывать у молодежи здоровые ценности, верность нашим лучшим традициям, чувство уважения к старшим, способность к милосердию и состраданию. У казахов не было одиноких стариков и брошенных детей. Молодежь должна заботиться о своих родителях и нести ответственность за детей. В том числе, и через усыновление.

Поддержка семьи, подготовка молодых людей к освоению семейных ролей со старших классов. Наряду с институтом материнства, необходимо продвигать и институт отцовства.

Соответствующим министерствам, ученым и средствам массовой информации поручено исследовать причины разводов и меры по укреплению казахстанских семей, снижению разводимости.

