Стрелял по зданию полиции. Вплоть до пожизненного грозит подсудимому

Вину в покушении на жизни сотрудников подсудимый не признает.

Дело 35-летнего Серика Изимова, который стрелял по зданию Мендыкаринского РОВД, начали рассматривать в суде, передает Zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Сначала его действия были квалифицированы как злостное хулиганство. Однако в суд дело попало уже с другими статьями Уголовного кодекса – посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и управление транспортным средством, во-первых, пьяным, во-вторых, лицом, лишенным права управления. Если вторая статья предусматривает штраф или общественные работы, то первая – наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Поэтому дело Изимова попало в специализированный суд по уголовным делам.

Потерпевшими проходят сразу семь сотрудников Мендыкаринского РОВД – все, кто в ту ночь находился в здании полиции. По показаниям следователя Кирилла Пряхина, он находился у себя в кабинете на втором этаже. Разбирался по факту избиения таксиста: разговаривал с потерпевшим и подозреваемым. После полуночи спустился в дежурную часть, надо было срочно отправить в департамент полиции справку о нераскрытых преступлениях. Там и услышал хлопки, а потом грохот.

Как и другие, подумал, что оборвалась вывеска над входом в здание РОВД. Но когда двое сотрудников вышли на улицу и фонариком обследовали стены, обнаружилось: стекла в окнах кабинета следователя разбиты. Это в ту ночь были единственные окна, где горел свет. Освещалось и помещение дежурной части, но по инструкции на ночь окна здесь закрываются плотными железными ставнями. В общем, если бы Пряхин в момент стрельбы находился на рабочем месте (его стол стоит недалеко от окна)...

Сразу после случившегося в РОВД объявили тревогу. В ту же ночь просмотрели записи камер видеонаблюдения, работали до утра. Установили Изимова оперативным путем. Последние несколько месяцев тот вахтовым методом работал в России, оттуда и заграничные номера на "Жигулях".

По материалам дела, вечером 15 октября Изимов пил в машине со знакомым. Когда тот ушел, поехал домой. Но по дороге завернул на улицу, где расположено здание РОВД. Остановился, достал из багажника старое ружье. Затем заехал на парковку, опустил стекло и прицельно выстрелил по светящимся окнам. После этого поехал за поселок и выбросил оружие.

Вину в покушении подсудимый не признает, только в хулиганстве.

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