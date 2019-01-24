Сколько бензина сможет экспортировать Казахстан
Возможно, скоро Казахстан сможет экспортировать бензин и за рамки Евразийского экономического союза.
Фото : Колёса24 января 2019, 10:40
Казахстан может экспортировать до шестисот тысяч тонн бензина. По словам министра энергетики Каната Бозумбаева, именно столько в 2019-м составит профицит топлива, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар".
Такие внушительные объёмы для продажи появятся благодаря модернизации нефтеперерабатывающих заводов.
"Возможно, скоро Казахстан сможет экспортировать бензин и за рамки Евразийского экономического союза. Сейчас наша страна работает над данным соглашением. После того как завершится ратификация и будет подписан протокол, наша республика сможет открыть экспорт топлива в третьи страны", - отметил Бозумбаев.
На днях общественность удивило снижение цен на бензин по стране. Министр энергетики пояснил это тем, что с января идет профицит бензина.
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