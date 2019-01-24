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Сколько бензина сможет экспортировать Казахстан

Возможно, скоро Казахстан сможет экспортировать бензин и за рамки Евразийского экономического союза.

Фото : Колёса24 января 2019, 10:40

Казахстан может экспортировать до шестисот тысяч тонн бензина. По словам министра энергетики Каната Бозумбаева, именно столько в 2019-м составит профицит топлива, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар".

Такие внушительные объёмы для продажи появятся благодаря модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

"Возможно, скоро Казахстан сможет экспортировать бензин и за рамки Евразийского экономического союза. Сейчас наша страна работает над данным соглашением. После того как завершится ратификация и будет подписан протокол, наша республика сможет открыть экспорт топлива в третьи страны", - отметил Бозумбаев.

На днях общественность удивило снижение цен на бензин по стране. Министр энергетики пояснил это тем, что с января идет профицит бензина.


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